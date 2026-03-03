Corsa del petrolio dopo la chiusura dello Stretto di Hormuz: impatti su inflazione e mercati

Il prezzo del petrolio è risalito con decisione, riportando al centro delle preoccupazioni dei mercati la geopolitica.

Sia in Europa sia negli Stati Uniti si sono registrati rialzi significativi: il Brent ha superato gli 83 dollari al barile e i future sul greggio americano hanno messo a segno forti guadagni. Dietro questo movimento non c’è solo speculazione: gli operatori stanno prezzando il rischio concreto di interruzioni nelle vie di approvvigionamento.

Lo Stretto di Hormuz è il punto caldo: quel corridoio marino è vitale per i flussi energetici globali e una chiusura, anche temporanea, modifica rapidamente le aspettative sull’offerta. I mercati ora contemplano scenari con possibili restrizioni alle esportazioni e premi più elevati per il rischio logistico, cioè l’extra costo che i compratori accettano per coprirsi dall’incertezza sulle consegne.

Cosa è successo sui prezzi

Nel breve periodo i future sul petrolio hanno reagito con scatti bruschi. Sia Brent sia WTI hanno registrato rialzi a doppia cifra su base settimanale (oltre il 14% in alcuni casi) e movimenti giornalieri superiori al 7%. Questa dinamica riflette una combinazione di fattori: timori reali su flussi e scorte, insieme a posizionamenti difensivi da parte degli operatori che riducono esposizioni e aumentano le coperture.

Gli analisti segnalano che il mercato sta scontando interruzioni temporanee dei traffici e costi di trasporto più alti. In pratica, chi compra petrolio è disposto a pagare un sovrapprezzo per mitigare il rischio di ritardi o mancati arrivi.

Perché lo Stretto di Hormuz conta così tanto

Lo Stretto di Hormuz è uno snodo cruciale: circa un quinto del consumo petrolifero mondiale transita da lì. Le esportazioni dirette verso mercati energivori come Cina, India e Giappone dipendono in larga parte di queste rotte. Una qualsiasi interruzione può quindi alterare rapidamente i flussi di offerta e spingere i prezzi al rialzo. Inoltre, la vulnerabilità delle catene marittime alle tensioni regionali rende il settore particolarmente sensibile a eventi imprevisti.

Impatto su gas naturale e GNL

L’effetto non si limita al greggio. Anche il mercato del gas naturale e del GNL ha subito forti pressioni: in alcuni casi si sono osservati aumenti a due cifre in poche sedute, e per il GNL picchi settimanali anche superiori al 70% in contesti particolarmente tesi. Tra le cause, interruzioni nelle produzioni del Golfo e attacchi con droni che hanno complicato la logistica. Per gli operatori, la questione chiave sarà quanto a lungo dureranno le perturbazioni sulle rotte commerciali e come risponderanno i grandi produttori.

Rotte vulnerabili e dipendenze regionali

Circa il 20% delle esportazioni mondiali di GNL proviene dal Golfo e attraversa il canale dello Stretto di Hormuz. Per l’Europa, che sta ancora ridefinendo le proprie fonti energetiche dopo lo shock russo-ucraino, la situazione riaccende il dibattito sulla necessità di diversificare gli approvvigionamenti. Le compagnie di navigazione e i trader terranno sotto osservazione ogni sviluppo operativo che possa incidere sulla continuità delle spedizioni.

Scenari macroeconomici: da contenuti a severi

Gli strategist avvertono che il petrolio è il canale principale attraverso cui i Rischi geopolitici si trasmettono all’economia reale. Se i prezzi si stabilizzassero intorno agli 80 dollari, l’impatto su crescita e inflazione resterebbe limitato. Ma in caso di escalation o di interruzioni prolungate, le conseguenze potrebbero essere più pesanti: prezzi energetici in forte aumento, spinta inflazionistica e maggiori difficoltà per la politica monetaria.

Alcune simulazioni mostrano che un petrolio a 100 dollari al barile potrebbe rallentare la crescita globale di circa mezzo punto percentuale e far salire l’inflazione di uno-due punti in molte economie. In uno scenario ancora più grave — chiusura prolungata dello Stretto e riduzione netta delle forniture — i prezzi potrebbero avvicinarsi ai 120 dollari, livelli che in passato sono stati associati a shock economici profondi.

Effetti sui mercati finanziari e sulle imprese

I mercati azionari e del credito hanno già cominciato a riflettere i nuovi premi per il rischio: la volatilità è aumentata, ma questo non significa automaticamente una crisi sistemica. Molto dipenderà dalla tenuta della domanda e dallo stato della liquidità globale. Per ora, utili aziendali relativamente resilienti e politiche fiscali ancora espansive in alcuni paesi attenuano reazioni più brusche.

Lo Stretto di Hormuz è il punto caldo: quel corridoio marino è vitale per i flussi energetici globali e una chiusura, anche temporanea, modifica rapidamente le aspettative sull’offerta. I mercati ora contemplano scenari con possibili restrizioni alle esportazioni e premi più elevati per il rischio logistico, cioè l’extra costo che i compratori accettano per coprirsi dall’incertezza sulle consegne.0

Lo Stretto di Hormuz è il punto caldo: quel corridoio marino è vitale per i flussi energetici globali e una chiusura, anche temporanea, modifica rapidamente le aspettative sull’offerta. I mercati ora contemplano scenari con possibili restrizioni alle esportazioni e premi più elevati per il rischio logistico, cioè l’extra costo che i compratori accettano per coprirsi dall’incertezza sulle consegne.1

Lo Stretto di Hormuz è il punto caldo: quel corridoio marino è vitale per i flussi energetici globali e una chiusura, anche temporanea, modifica rapidamente le aspettative sull’offerta. I mercati ora contemplano scenari con possibili restrizioni alle esportazioni e premi più elevati per il rischio logistico, cioè l’extra costo che i compratori accettano per coprirsi dall’incertezza sulle consegne.2