Un percorso per professionisti della Pubblica Amministrazione che vogliono leggere i conti pubblici e prendere decisioni più consapevoli.

Nel contesto attuale, le scelte delle amministrazioni pubbliche sono influenzate dai vincoli europei, dalla qualità dei dati e da una normativa sempre più articolata. Per questo saper interpretare i conti pubblici è diventata una competenza fondamentale per chi lavora nel settore.

Il programma propone una visione d’insieme della contabilità pubblica e della finanza pubblica, collegando la gestione del bilancio delle singole amministrazioni alle dinamiche macroeconomiche più ampie.

Vincoli di finanza pubblica e costruzione dei saldi

La prima parte del percorso affronta i vincoli di finanza pubblica e spiega come si costruiscono i principali saldi di bilancio. Lo studio dei saldi permette di capire come si formano i risultati contabili e quali limiti devono rispettare le amministrazioni.

Armonizzazione contabile e sistema Accrual

La seconda parte si concentra sul processo di armonizzazione contabile e sull’introduzione del sistema Accrual, che modifica il modo in cui le amministrazioni rilevano e registrano le proprie operazioni.

L’obiettivo del corso è fornire strumenti pratici per leggere i vincoli, interpretare la complessità della finanza pubblica e sostenere decisioni consapevoli nelle amministrazioni.

A chi è rivolto

Il corso si rivolge a funzionari e professionisti della Pubblica Amministrazione impegnati nella gestione economico-finanziaria e nei processi decisionali, a livello centrale, regionale e locale. È indicato anche per consulenti che collaborano con le amministrazioni e vogliono rafforzare le proprie competenze in finanza e contabilità pubblica.

Iscrizioni e costi

Le iscrizioni restano aperte fino alla data di avvio del corso o fino al raggiungimento dei 20 posti disponibili. Per una consulenza personalizzata è possibile scrivere a ipa@.

La quota di partecipazione al corso intensivo (5 moduli più post connect) è di 1.200€, esente da IVA. È prevista un’agevolazione valida per l’iscrizione all’intero Professional Certificate; requisiti e vincoli sono descritti nella pagina dedicata.