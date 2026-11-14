Un master di secondo livello che prepara professionisti del settore marittimo, con lezioni a Pescara, uno stage obbligatorio e una prova finale.

Il master di secondo livello è organizzato in convenzione con la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura Chieti Pescara e punta a offrire una preparazione completa sul diritto e sull’economia delle attività marittime. Il percorso copre anche la pesca, la gestione delle risorse marine, la tutela dell’ambiente costiero, la portualità, le infrastrutture, la navigazione e i trasporti, con l’obiettivo di una qualificazione professionale concreta.

Le aree di insegnamento

Il programma si articola in otto aree. Si parte dal diritto marittimo italiano e dalla cultura del mare, per poi affrontare il diritto internazionale ed europeo del mare. Seguono l’economia dei trasporti marittimi e aerei, il turismo marittimo e il finanziamento delle imprese di navigazione, il diritto dei trasporti marittimi, aerei e multimodali, e l’aziendalistica marittima.

Completano il quadro la scienza delle risorse del mare, con attenzione alla pesca e alla tutela del territorio costiero, la portualità insieme alle infrastrutture, al turismo nautico e all’utilizzo turistico del demanio e del mare territoriale, e un’area linguistica dedicata.

Carico didattico e stage

Il master prevede 200 ore di lezione frontale, oltre a lezione individuale, stage e prova finale, che include la tesi di master e un colloquio finale. Il totale è di 1500 ore, pari a 60 CFU.

Gli iscritti devono svolgere uno stage teorico-pratico presso un’Università, un Ente pubblico o privato del settore marittimo, in Italia o all’estero. La sede è scelta dal Consiglio Scientifico d’intesa con la Camera di Commercio, che certifica la frequenza. La Camera sostiene integralmente i costi formativi dello stage, mentre viaggio, vitto e alloggio restano a carico dello studente. In caso di mancata partecipazione per motivi documentati, le ore non svolte vanno recuperate nella sessione straordinaria.

Sede, orari e approfondimenti

Le lezioni si tengono presso la sede della Camera di Commercio di Chieti-Pescara in Via Conte di Ruvo a Pescara, ogni venerdì per tutto l’anno accademico, con pause durante il periodo natalizio e ad agosto. Le attività iniziano entro febbraio 2026.

Sono previsti visite di studio, seminari e conferenze tenuti da studiosi ed esperti. Gli approfondimenti riguardano soggetti e beni della navigazione, porti, interporti e zone economiche speciali (ZES), contratti di trasporto, sicurezza e gestione dei flussi migratori via mare, turismo costiero, tutela del patrimonio marino sommerso, pesca e acquacoltura, profili tributari e doganali, e inglese tecnico per il diritto marittimo.