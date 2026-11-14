Il consiglio comunale di Lonete Pozzolo convoca una riunione pubblica per valutare modifiche al bilancio 2026‑2028 e raccogliere interventi dei cittadini.

Il Comune di Lonete Pozzolo ha indetto una sessione della Commissione consiliare permanente Bilancio e Finanza Locale per il pomeriggio del 16 novembre 2026. L’incontro si svolgerà alle ore 18:00 nella sala giunta dell’edificio comunale e sarà aperto al pubblico, consentendo a chiunque di assistere alle discussioni sui conti comunali e di intervenire durante i punti all’ordine del giorno.

Variazione al bilancio di previsione finanziario 2026/2028

Il primo punto all’ordine del giorno riguarda la variazione al bilancio di previsione finanziario 2026/2028. Questa proposta nasce dalla necessità di adeguare le previsioni di spesa e di entrata alle mutate condizioni economiche emerse nell’ultimo trimestre. Tra le modifiche più rilevanti vi è l’incremento delle risorse destinate a opere di riqualificazione urbana e la riduzione di alcune voci di spesa correnti, al fine di garantire una miglior gestione delle risorse pubbliche. L’intervento è accompagnato da una dettagliata analisi delle cause di revisione, che evidenzia l’impatto previsto sui servizi comunali e sulla capacità di finanziamento dei progetti a medio termine.

Motivazioni e impatti previsti

Le motivazioni alla base della variazione includono l’evoluzione delle tariffe energetiche, il rialzo dei costi dei materiali da costruzione e l’adeguamento a nuove normative regionali in materia di sicurezza e ambiente. Il bilancio di previsione rivisto prevede un incremento del 3,2 % delle entrate tributarie grazie a una revisione dei criteri di accertamento e a nuove agevolazioni per le imprese locali. Tuttavia, la riduzione di alcune spese operative comporterà un leggero calo nella dotazione di fondi per attività culturali, una scelta giustificata dal bisogno di privilegiare investimenti infrastrutturali ritenuti più urgenti.

Ratifica della variazione urgente al bilancio di previsione finanziario 2026/2028

Il secondo punto all’ordine del giorno è la ratifica della variazione urgente già proposta nella sessione precedente della commissione. La ratifica consente di trasformare la modificazione provvisoria in una decisione definitiva, inserendo così le nuove cifre nel piano di gestione comunale. Durante la discussione i consiglieri avranno la possibilità di esporre osservazioni, chiedere chiarimenti sui criteri di redistribuzione dei fondi e valutare l’allineamento con gli obiettivi di sviluppo sostenibile del territorio. La ratifica è un passaggio fondamentale perché stabilizza le previsioni finanziarie per i tre anni di programmazione, garantendo così continuità e prevedibilità per gli enti erogatori di servizi pubblici.

Varie ed eventuali

L’ultimo punto, indicato con la formula tradizionale “varie ed eventuali”, è riservato a tutti quegli argomenti non inseriti nei punti precedenti ma ritenuti di interesse per la commissione. In questa sede potranno emergere proposte di iniziative culturali, richieste di chiarimenti su pratiche amministrative recenti o comunicazioni di natura organizzativa relative alla prossima riunione del Consiglio Comunale. La flessibilità di questo spazio permette di affrontare tempestivamente tematiche emergenti, favorendo una gestione più reattiva e partecipativa della vita amministrativa del comune.

La seduta è aperta al pubblico, e i cittadini sono invitati a partecipare per osservare direttamente le decisioni che influenzeranno la gestione delle finanze locali nei prossimi anni. Chi desidera intervenire può presentare le proprie osservazioni durante la fase di discussione delle varie, oppure inviare per iscritto richieste al Segretario Comunale entro la scadenza prevista. La trasparenza dell’evento è garantita dalla trasmissione in diretta sul sito istituzionale del Comune, consentendo anche a chi non può essere presente in loco di seguire gli sviluppi in tempo reale.