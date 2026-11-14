Francia e Italia in aumento, Regno Unito in crescita durante settembre. Lo spread a 10 anni e 3 mesi racconta molto del ciclo economico, ma per alcuni Paesi il rischio di default cambia il quadro.

Il grafico mostra l’andamento del differenziale tra il rendimento dei titoli di Stato a 10 anni e quello a 3 mesi, espresso in punti percentuali, per Canada, Francia, Germania, Italia e Regno Unito. I dati sono elaborati dall’OECD. Nel periodo osservato Francia e Italia registrano un aumento, mentre il Regno Unito cresce nel corso di settembre.

Che cos’è lo spread di scadenza

Lo spread di scadenza è la differenza tra il rendimento di un titolo di Stato a lunga scadenza e quello di un titolo a breve. Quando il rendimento a 10 anni è più alto di quello a 3 mesi, la curva dei rendimenti si trova in una condizione considerata normale. Quando la differenza si riduce fino a diventare negativa, la curva si inverte, e questa situazione è spesso associata a un rallentamento economico. Il dato è semplice da leggere, ma il suo significato dipende dal contesto in cui viene osservato.

Canada e Germania: il segnale storico sulle recessioni

Secondo lo studio di Chinn and Ferrara (2026), questo indicatore ha funzionato meglio come previsore delle recessioni nel caso di Canada e Germania. Lo studio mette a confronto la capacità dello spread di anticipare i cicli negativi nei diversi Paesi, e indica questi due come i casi in cui la relazione è risultata più solida. Per gli altri Paesi del grafico, il segnale storico è meno netto.

Francia e Italia: il rischio di default nei CDS

Nell’analisi del ciclo economico si tende a presumere che il rischio di default sia costante o prossimo allo zero. Per Francia e Italia questa ipotesi appare poco realistica, come mostrano i credit default swap a 5 anni (CDS), strumenti che misurano il costo di protezione contro l’insolvenza di un emittente. Quando il premio sui CDS sale, il rendimento dei titoli riflette anche questo rischio, e lo spread non misura soltanto le aspettative di crescita.

Per leggere correttamente il grafico occorre quindi tenere insieme due elementi: il segnale del ciclo economico, espresso dallo spread di scadenza, e il rischio creditizio, misurato dai CDS. Il primo aiuta a capire le aspettative sulla crescita, il secondo mostra quanto il mercato consideri rischiosa la solvibilità del debito. Il grafico fornisce i dati per entrambe le letture, ma non permette di separarle in modo definitivo.