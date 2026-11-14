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14 Novembre 2026

Spread a 10 anni e 3 mesi: andamento in cinque Paesi

Francia e Italia in aumento, Regno Unito in crescita durante settembre. Lo spread a 10 anni e 3 mesi racconta molto del ciclo economico, ma per alcuni Paesi il rischio di default cambia il quadro.

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Spread a 10 anni e 3 mesi: andamento in cinque Paesi

Il grafico mostra l’andamento del differenziale tra il rendimento dei titoli di Stato a 10 anni e quello a 3 mesi, espresso in punti percentuali, per Canada, Francia, Germania, Italia e Regno Unito. I dati sono elaborati dall’OECD. Nel periodo osservato Francia e Italia registrano un aumento, mentre il Regno Unito cresce nel corso di settembre.

Che cos’è lo spread di scadenza

Lo spread di scadenza è la differenza tra il rendimento di un titolo di Stato a lunga scadenza e quello di un titolo a breve. Quando il rendimento a 10 anni è più alto di quello a 3 mesi, la curva dei rendimenti si trova in una condizione considerata normale. Quando la differenza si riduce fino a diventare negativa, la curva si inverte, e questa situazione è spesso associata a un rallentamento economico. Il dato è semplice da leggere, ma il suo significato dipende dal contesto in cui viene osservato.

Canada e Germania: il segnale storico sulle recessioni

Secondo lo studio di Chinn and Ferrara (2026), questo indicatore ha funzionato meglio come previsore delle recessioni nel caso di Canada e Germania. Lo studio mette a confronto la capacità dello spread di anticipare i cicli negativi nei diversi Paesi, e indica questi due come i casi in cui la relazione è risultata più solida. Per gli altri Paesi del grafico, il segnale storico è meno netto.

Francia e Italia: il rischio di default nei CDS

Nell’analisi del ciclo economico si tende a presumere che il rischio di default sia costante o prossimo allo zero. Per Francia e Italia questa ipotesi appare poco realistica, come mostrano i credit default swap a 5 anni (CDS), strumenti che misurano il costo di protezione contro l’insolvenza di un emittente. Quando il premio sui CDS sale, il rendimento dei titoli riflette anche questo rischio, e lo spread non misura soltanto le aspettative di crescita.

Per leggere correttamente il grafico occorre quindi tenere insieme due elementi: il segnale del ciclo economico, espresso dallo spread di scadenza, e il rischio creditizio, misurato dai CDS. Il primo aiuta a capire le aspettative sulla crescita, il secondo mostra quanto il mercato consideri rischiosa la solvibilità del debito. Il grafico fornisce i dati per entrambe le letture, ma non permette di separarle in modo definitivo.

Autore

Francesca Spadaro

Francesca Spadaro ha ricostruito una catena di investimenti veronese partendo dai bilanci depositati alla Camera di Commercio; è analista finanziaria che coordina dossier su PMI e mercati. Laureata in economia, collabora con camerali locali e cura newsletter economiche territoriali.

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