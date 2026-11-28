Finanziare gli acquisti a rate costa sempre di più in Italia. First Cisl richiama i dati di una ricerca della Fondazione Fiba e indica due strumenti da tenere d'occhio.

Finanziare gli acquisti a rate costa sempre di più in Italia. A lanciare l’allarme è First Cisl, che richiama i dati di una ricerca della Fondazione Fiba. Secondo lo studio, a settembre il Taeg ha raggiunto il 10,78%, con un distacco di oltre due punti rispetto alla media dell’area euro.

Il sindacato bancario invita anche a prestare “attenzione al maggior ricorso al buy now pay later e alla cessione del quinto dello stipendio”, due forme di finanziamento che stanno guadagnando spazio nelle scelte delle famiglie.

Cos’è il Taeg e perché conta

Il Taeg (Tasso annuo effettivo globale) misura il costo complessivo di un finanziamento su base annua. Oltre al tasso d’interesse, include le principali spese legate al credito. Per questo è spesso usato per confrontare offerte diverse e capire quanto pesano davvero le rate sul bilancio familiare.

Prestiti personali e cessione del quinto nel portafoglio delle famiglie

La ricerca segnala che crescono sia i volumi sia il peso dei prestiti personali, una delle componenti tipiche del credito al consumo. Sul totale dei prestiti alle famiglie, la quota arriva al 19,4%.

La cessione del quinto è un prestito rimborsato con trattenuta diretta sulla retribuzione: la rata viene prelevata automaticamente dallo stipendio, entro un limite che dà il nome allo strumento. Il buy now pay later, letteralmente “compra ora, paga dopo”, permette invece di dilazionare un acquisto, spesso con procedure snelle e digitali.

Il rapporto evidenzia che la crescita di queste soluzioni merita attenzione, soprattutto se si accompagna a costi elevati e a un ricorso sempre più frequente per sostenere i consumi correnti.

Indebitamento contenuto, tassi più alti della media europea

Nel rapporto si legge che “il livello di indebitamento delle famiglie italiane, in rapporto al reddito disponibile, resta comunque contenuto rispetto a quello degli altri Paesi europei”. Il quadro resta quindi migliore di quello di altri Paesi, anche se il costo del credito è più alto.

Lo stesso rapporto sottolinea che l’aumento del ricorso al credito per i consumi è “una dinamica che merita attenzione, soprattutto alla luce dei tassi applicati ai finanziamenti, ancora sensibilmente più elevati rispetto a quelli praticati in altre grandi economie europee”.

Sul fronte normativo, First Cisl ricorda che si attendono ancora le disposizioni attuative della nuova direttiva Ue sul credito al consumo, che dovranno essere emanate dalla Banca d’Italia.

Credito al consumo a 182,8 miliardi di euro

Alla fine del secondo trimestre 2026 il credito al consumo in Italia ha raggiunto 182,8 miliardi di euro. Rispetto al 2016 l’incremento è stato del 66,6%, mentre i prestiti complessivi alle famiglie sono cresciuti del 25,9% e sono arrivati a 615,5 miliardi di euro.

Secondo il rapporto, “il dato conferma il progressivo aumento del peso dei finanziamenti destinati a sostenere le spese delle famiglie”. Con tassi più alti della media dell’area euro, il costo di questi finanziamenti pesa sempre di più sui bilanci familiari.