Crescita della spesa pensionistica: i fattori che pesano sui conti pubblici

Il quadro delineato dal Documento di finanza pubblica mette in evidenza che la spesa per le pensioni non è solo l’effetto di una popolazione che invecchia: esistono tre leve concrete che stanno già determinando un aumento dei costi previdenziali.

Nel 2026 la spesa pensionistica è stimata a 352,4 miliardi di euro, un valore che evidenzia la necessità di leggere i numeri oltre la mera dinamica demografica. Analizzare queste componenti è fondamentale per capire le scelte di politica economica e i vincoli che pesano sui margini di bilancio.

I numeri di breve periodo e la dinamica recente

Secondo il Documento presentato dal ministro Giancarlo Giorgetti, la spesa per le pensioni nel 2026 sale del 2,8% rispetto al 2026, quando era pari a 342,9 miliardi di euro. Questo importo equivale al 15,2% del Pil e, nonostante il valore stabile in percentuale rispetto all’anno precedente, è destinato a crescere già a partire dal 2027. La proiezione per il 2029 porta la spesa a circa 386,9 miliardi, ossia il 15,5% del Pil, con una crescita media annua stimata al 3,2% tra il 2027 e il 2029, superiore alla media delle altre prestazioni sociali.

Composizione della spesa sociale

Nel 2026 le prestazioni sociali in denaro raggiungono 471,7 miliardi di euro, pari al 20,4% del Pil, e le pensioni costituiscono circa tre quarti di questa voce. A influenzare l’andamento contribuiscono, oltre alle pensioni dirette, strumenti come l’Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro, ma è evidente che la componente previdenziale resta dominante. La crescita della spesa sociale tra il 2019 e il 2026 è stata in media del 4% annuo, quasi il doppio rispetto al decennio precedente, e le previsioni indicano un mantenimento di un tasso elevato anche nel biennio 2026-2027.

Le leve che spingono i costi

Tre fattori principali vengono indicati come motori dell’aumento: la rivalutazione degli assegni in rapporto all’inflazione, il flusso delle nuove liquidazioni e gli effetti delle uscite anticipate realizzate negli anni precedenti. Per il 2026 la rivalutazione degli assegni è stimata all’1,4%, mentre la legge di bilancio ha introdotto incrementi alle maggiorazioni sociali che incidono direttamente sulla spesa. Queste componenti non sono eventi isolati ma operano in sinergia, alimentando la base di erogazione e determinando un’intensificazione della pressione sui conti pubblici.

Effetti delle uscite anticipate

Le misure di flessibilità introdotte negli anni recenti hanno aumentato il numero delle pensioni rispetto agli occupati, generando effetti finanziari che si prolungano nel tempo. L’abolizione di Quota 103 nella legge di bilancio rende il sistema di accesso più rigido dal 2026, ma il lavoro svolto dalle uscite anticipate tra il 2019 e il 2026 ha già lasciato un’impronta sulla dinamica della spesa. Le principali vie di uscita rimangono la pensione di vecchiaia a 67 anni con almeno 20 anni di contributi e la pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi per le donne), oltre all’Ape sociale, prorogata al 2026 per alcune categorie.

Proiezioni a lungo termine e scenari demografici

Le previsioni a lungo termine mostrano un picco della spesa pensionistica: il rapporto tra spesa e Pil è stimato salire fino al 17,1% nel 2041, valore che rimane stabile per alcuni anni prima di avviare una discesa graduale. Il calo che prende avvio dal 2045 porta il rapporto al 16,2% nel 2050, con una tendenza che si avvicina al 14% nel 2070. Queste dinamiche riflettono l’uscita progressiva delle generazioni del baby boom, l’adozione più diffusa del sistema contributivo e gli adeguamenti automatici dei requisiti alle variazioni della speranza di vita.

Implicazioni per le politiche pubbliche

Dal punto di vista politico e fiscale, i numeri impongono scelte che bilancino sostenibilità e equità: controllare la crescita della spesa senza erodere protezioni essenziali richiede interventi strutturali sul sistema previdenziale e sulla politica del lavoro. Monitorare il rapporto tra pensioni e Pil, valutare l’impatto delle rivalutazioni e modulare le misure di flessibilità sono passaggi indispensabili per contenere la pressione sui bilanci statali. In assenza di azioni credibili, la traiettoria delineata dal Documento rischia di vincolare i margini di manovra delle prossime legislature.