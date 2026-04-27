Crescita della spesa sociale: cosa cambia per pensioni e sostegni

Il dibattito sulle riforme e sulle risorse pubbliche spesso si concentra su singole misure, ma i dati complessivi raccontano una storia diversa.

Secondo il Documento di finanza pubblica (Dfp) la somma delle prestazioni sociali in denaro arriverà a 471,7 miliardi nel 2026 e a 510,9 miliardi entro il 2029; valori che si traducono rispettivamente in circa il 20,4% e il 20,5% del Pil. Con prestazioni sociali in denaro si intende l’insieme delle uscite pubbliche non in natura destinate a individui e famiglie, incluse pensioni, assegni e strumenti di sostegno al lavoro.

Queste cifre non sono semplicemente l’effetto dell’inflazione o degli adeguamenti automatici: riflettono mutamenti demografici e scelte di politica sociale. La previsione del Dfp evidenzia che la crescita della spesa non è uniforme tra le sue componenti e che la pressione sul bilancio pubblico si traduce in vincoli su altre priorità di spesa. In altre parole, la dinamica delle uscite per il welfare ha implicazioni dirette per il debito, la fiscalità e la capacità dello Stato di finanziare servizi.

Le cifre chiave e la loro composizione

Nel dettaglio, la parte più consistente della spesa rimane rappresentata dalle pensioni: nel 2026 la spesa pensionistica è stimata a 352,4 miliardi, pari al 15,2% del Pil, con una crescita del 2,8% rispetto al 2026. Per il 2029 la previsione porta la voce pensioni a 386,9 miliardi. Accanto a questa componente, le altre prestazioni in denaro salgono anch’esse, passando da 116,2 a 119,3 miliardi nel 2026, corrispondenti a circa il 5,2% del Pil. Questi numeri mostrano come il peso della protezione sociale sia elevato e in progressivo aumento.

Trend di crescita e differenze tra voci

Le dinamiche di incremento non sono omogenee: la crescita complessiva delle prestazioni nel 2026 è stimata intorno al 2,7%, mentre le altre prestazioni crescono di circa il 2,6% e, tra il 2027 e il 2029, la loro variazione media annua è prevista intorno all’1,3%. Questi numeri indicano che le pensioni spingono in misura maggiore l’aumento complessivo. È utile ricordare che il periodo 2019-2026 ha visto un tasso medio annuo delle prestazioni in denaro intorno al 4%, mentre l’orizzonte esteso al 2027 mantiene una crescita media vicina al 3,8%, ben sopra i ritmi del decennio precedente (2010-2018).

Nuove misure e funzioni del welfare

L’espansione non riguarda solo la vecchiaia: strumenti come l’Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro sono sempre più al centro del sistema di protezione sociale. Queste misure mirano a rispondere a fragilità economiche e a facilitare le transizioni nel mercato del lavoro, coprendo situazioni di povertà o di disoccupazione ma introducendo costi ricorrenti una volta consolidate. La crescita delle voci non pensionistiche, seppure più lenta, segnala un welfare che si amplia nei destinatari e nelle funzioni operative.

Effetti per cittadini e sistema

Per le famiglie significa maggiore accesso a strumenti di sostegno nelle fasi critiche; per lo Stato vuol dire gestire una spesa che tende a stabilizzarsi a livelli elevati. Il compromesso tra interventi immediati e sostenibilità finanziaria diventa centrale: da un lato è necessario tamponare l’emergenza sociale, dall’altro occorre evitare che uscite strutturali compromettano la capacità di finanziare altri servizi o di ridurre il debito.

Impatto sui conti pubblici e prospettive demografiche

Il dato più delicato è che la spesa sociale cresce più rapidamente del Pil nominale, comprimendo i margini di manovra. Il Dfp segnala che la componente pensionistica contribuirà a formare quella che in ambito tecnico viene definita come una “gobba” pensionistica, con un picco attorno al 17,1% del Pil verso il 2041. Tra i fattori che spiegano questo andamento ci sono l’indicizzazione degli assegni, le uscite anticipate introdotte negli anni passati e il rapporto tra pensioni e occupazione.

Orizzonti oltre la “gobba” e misure strutturali

Secondo le proiezioni una discesa più marcata della spesa pensionistica è attesa solo dopo il 2045, quando l’estensione del sistema contributivo e il graduale esaurirsi dell’effetto delle generazioni del baby boom dovrebbero alleggerire la pressione. Nel frattempo resta il nodo politico ed economico: se la spesa sociale continua a crescere più del reddito nazionale, si riducono gli spazi per politiche alternative. Questo coinvolge non solo i percettori di sussidi o i pensionati, ma l’intero quadro delle scelte economiche e del mercato del lavoro.