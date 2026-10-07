Dai Phuc si evolve con resort di lusso, golf e nuovi quartieri, puntando a diventare punto di riferimento per investimenti.

Il piano di sviluppo economico e territoriale di Thai Nguyen individua Dai Phuc come zona di grande potenziale per l’espansione urbana e per la creazione di nuovi poli di crescita. La posizione strategica, a cavallo tra le principali arterie di collegamento e le aree naturali, favorisce l’arrivo di progetti sia residenziali che turistici, generando opportunità per il commercio, i servizi e l’economia esperienziale.

Progetti turistici e sportivi: Flamingo Majestic, lago Nui Coc e campo da golf Tan Thai

Il Flamingo Majestic Island Resort avanza a ritmo accelerato, con l’obiettivo di essere pronto prima del previsto. Contestualmente, il lago Nui Coc viene trasformato in un vero e proprio hub di ecoturismo con strutture ricettive che stimolano il commercio locale e l’offerta di esperienze immersive. Sullo stesso territorio, il campo da golf Tan Thai avrà una pista a 27 buche, di cui le prime 18 sono già operative, affiancate da strutture di supporto e da una zona resort dedicata.

Commenti dei responsabili di progetto

Il signor Dang Ngoc Tien responsabile del comitato di gestione del complesso sportivo, ha confermato che i lavori procedono secondo il cronoprogramma, con l’intento di creare una sinergia tra sport, turismo e servizi intorno al lago. L’obiettivo è trasformare l’area in un punto di riferimento per attività ricreative e ospitalità di alto livello.

Sviluppo urbano e residenziale: Royal Urban Area e il centro di Hung Son

Nel cuore di Dai Phuc, l’ex zona di Hung Son è diventata il nuovo centro amministrativo del comune, caratterizzato da una popolazione numerosa, servizi consolidati e infrastrutture sociali. Questo contesto dinamico ha favorito l’avvio del progetto Royal Urban Area promosso dalla Nacico Xuan Hanh Joint Stock Company. L’intervento, su quasi 9,5 ettari, prevede un investimento di oltre 230 miliardi di VND e la costruzione di circa 160 unità abitative, comprese ville, villette a schiera e spazi commerciali.

Il vicedirettore generale Do Quang Khai ha sottolineato che il progetto punta allo sviluppo simultaneo delle infrastrutture, garantendo qualità costruttiva e creando un ambiente abitativo confortevole per i cittadini. L’interconnessione tra il centro di Hung Son e il lago Nui Coc è vista come una struttura complementare, dove turismo, servizi e urbanizzazione si alimentano a vicenda.

Strategia comunale per attrarre investimenti

Il presidente del Comitato popolare di Dai Phuc, Dang Cuong Quyet ha dichiarato che l’amministrazione locale intende sostenere gli investitori lungo tutto il percorso di realizzazione, facilitando le pratiche burocratiche e garantendo un contesto favorevole per attività commerciali di vario genere. L’obiettivo è creare un ecosistema in cui investimenti immobiliari strutture ricettive e spazi commerciali si sviluppino in modo coordinato, rafforzando le infrastrutture e migliorando la qualità della vita.

Grazie a questi interventi, Dai Phuc sta ampliando significativamente lo spazio edificabile, offrendo nuove opportunità abitative e contribuendo al rilancio dell’economia locale. La sinergia tra progetti turistici, sportivi e urbani rappresenta la chiave per trasformare la zona in un vero e proprio polo integrato, capace di attrarre capitali, talenti e visitatori.