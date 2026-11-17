Il Tribunale di Milano commissaria la filiale italiana di Revolut per un anno, con accuse di gravi carenze nei controlli antiriciclaggio.

Il Tribunale di Milano, Sezione misure di prevenzione, ha disposto per un anno l’amministrazione giudiziaria della filiale italiana di Revolut, la banca digitale lituana con capogruppo a Londra. Il provvedimento, firmato su richiesta del pm Paolo Storari, nasce da un’indagine del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza. La banca conta in Italia circa cinque milioni di clienti, mentre la misura cautelare riguarda esclusivamente la succursale nazionale.

Il decreto, di 39 pagine, quantifica in 76,5 milioni di euro le operazioni di trasferimento, occultamento o distrazione di capitali avvenute tra il 2021 e il 2026. Tra i clienti coinvolti figurano soggetti indagati per riciclaggio, anche con aggravante mafiosa. Secondo i giudici, il sistema di controlli non ha intercettato movimenti che altri intermediari avevano segnalato.

Le accuse della Procura su segnalazioni mancate

Su un campione di 24 clienti indagati a Milano per riciclaggio, Revolut Bank non ha mai inviato una segnalazione di operazione sospetta. Altri istituti, per gli stessi soggetti, ne avevano inoltrate centinaia. Entrate consistenti, frazionamenti immediati, uso di contante, cambi valutari e invii verso conti esteri o cripto-attività non hanno fatto scattare alcun allarme.

Nel fascicolo compaiono anche un imprenditore legato a un boss della ‘ndrangheta in Lombardia, persone coinvolte nelle inchieste sulla cosiddetta “banca occulta” e un condannato per associazione mafiosa legato alla cosca Molluso. Un secondo filone riguarda un’ispezione antiriciclaggio avviata nel 2024 su un prestatore di servizi per le cripto-attività del gruppo, con oltre un milione di violazioni contestate su adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e omesse segnalazioni.

Il ruolo della Banca centrale europea

Nei mesi precedenti la Banca centrale europea aveva già limitato l’espansione di Revolut in Europa, chiedendo di rafforzare i controlli interni prima di lanciare nuovi prodotti finanziari. Il gruppo opera nel continente con una licenza ottenuta in Lituania. Secondo quanto emerso, la società avrebbe dovuto sospendere alcuni lanci nello spazio economico europeo e avviare una revisione indipendente delle funzioni di gestione del rischio, compliance e controllo legale.

Il Tribunale non contesta alla banca o ai suoi dirigenti una partecipazione consapevole ai disegni criminali, ma un’agevolazione colposa, cioè una carenza di vigilanza. Revolut dovrà presentare entro 60 giorni un piano di interventi e ha dichiarato che collaborerà con le autorità. Nel frattempo, i servizi per i clienti italiani di pagamenti, bonifici e risparmi proseguono regolarmente, e i depositi restano protetti dal sistema europeo di garanzia fino a 100.000 euro per correntista.