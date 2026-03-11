Diminuzione del VIX e riapertura dei corridoi: impatto su azioni e energia

Il mercato ha reagito con sollievo quando il VIX, spesso definito fear gauge, ha registrato un calo netto del 13,5% chiudendo a 25,50 il 10 marzo 2026, dopo aver toccato il picco di 35,00 il giorno precedente.

Questa inversione è stata scatenata da una soluzione diplomatica regionale che ha creato un “off-ramp” per la crisi nel Medio Oriente e ha ridotto il timore immediato di uno shock energetico globale.

Lo scenario non è però tornato alla normalità: rimangono indicatori che segnalano tensione. Indici come l’EPU e il GPR continuano a mostrare nervosismo, mentre misure di inflazione attesa come il breakeven a cinque anni e l’andamento dell’inflazione implicita mantengono gli operatori cauti. Anche l’indice di volatilità legato agli ETF sul petrolio resta elevato, suggerendo che i prezzi energetici hanno ancora ampio potenziale di oscillazione.

La dinamica del crollo del VIX e la reazione degli investitori

Il rapido calo del VIX ha coinciso con la diffusione della notizia che potenze neutrali e le Nazioni Unite avevano negoziato un quadro transitorio per riaprire le rotte marittime e stabilire un cessate il fuoco monitorato. Questo ha indotto gli operatori a smobilitare coperture, con un trasferimento immediato di capitale verso strumenti azionari di crescita come l’SPY. L’azione dei sistemi algoritmici ha amplificato il movimento: segnali tecnici hanno innescato acquisti automatici quando l’indice ha rotto livelli di supporto psicologici, accelerando la riduzione della “premialità per l’incertezza” nei prezzi delle opzioni.

Settori che hanno perso e settori che hanno guadagnato

La rotazione settoriale è stata netta: società della difesa, che avevano beneficiato dell’ipotesi di conflitto prolungato, hanno perso il premio geopolitico mentre il comparto energetico ha corretto con forza dopo il ritiro del “premio di guerra” sulle commodity. Contemporaneamente, i titoli tecnologici sensibili al costo del capitale hanno guidato il rimbalzo, poiché la riduzione della paura ha migliorato la propensione al rischio. Questo spostamento mette in luce come volatilità e percezione del rischio possano influenzare pesantemente la distribuzione di capitale tra settori.

Petrolio e volatilità: oscillazioni estreme e il ruolo delle scorte strategiche

Nei giorni precedenti alla de-escalation il Brent aveva toccato livelli attorno a 120 dollari al barile, per poi ripiegare fin verso la fascia 85–90 dollari dopo l’accordo diplomatico e le comunicazioni di interventi coordinati. L’International Energy Agency ha proposto una liberazione massiccia di riserve strategiche, dell’ordine di 300–400 milioni di barili secondo fonti, una misura che potrebbe aggiungere circa 1 milione di barili al giorno al mercato. Nonostante ciò, lo stretto di Hormuz rimane un collo di bottiglia critico: circa 15 milioni di barili al giorno transitano normalmente attraverso quelle rotte e ogni interruzione prolungata amplifica la suscettibilità dei prezzi.

Indicatori di rischio energetico

L’indice della volatilità associato agli ETF sul petrolio è rimasto su livelli alti, riflettendo una percezione di rischio che non si estingue immediatamente con un accordo politico. I gestori stanno rivedendo strategie di copertura e la supply chain globale sta esplorando corridoi alternativi per ridurre la dipendenza dallo Stretto di Hormuz: azioni che potrebbero attenuare, ma non eliminare, l’impatto di futuri shock.

Implicazioni per politica monetaria, investitori e prospettive

I dati sul CPI di febbraio, pubblicati l’11 marzo 2026, hanno mostrato un incremento mensile dell’headline pari a 0,3%, e un core (esclusi cibo ed energia) a 0,2%, con un tasso annuo del 2,4%. Poiché quei dati sono stati raccolti prima della piena escalation, i mercati interpretano che la Federal Reserve non abbia motivo immediato di cambiare rotta in risposta ai numeri; tuttavia, un conflitto prolungato e prezzi energetici persistentemente alti potrebbero riaprire il dibattito sui tassi. In breve, la finestra per manovre accomodanti da parte delle banche centrali resta stretta.

Per gli investitori la lezione è chiara: la recente discesa del VIX rappresenta una riduzione dell’incertezza, non la sua scomparsa. Strategie basate su coperture a breve termine come le opzioni 0DTE possono accentuare movimenti rapidi dell’indice, quindi la gestione del rischio e la valutazione delle esposizioni al rischio geopolitico e alla volatilità del petrolio devono rimanere al centro delle decisioni. La situazione richiede una vigilanza continua, perché la stabilità odierna potrebbe essere solo una pausa in una fase di instabilità prolungata.