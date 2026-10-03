Disoccupazione Italia a ottobre 2026: sopra la media UE

Disoccupazione Italia ottobre 2026: 6.2%, sopra la media UE di 6.1%. Inflazione, PIL e debito pubblico in dettaglio

Il tasso di disoccupazione in Italia a ottobre 2026 si attesta al 6.2%, superiore di 0.1 punti rispetto alla media dell’Unione Europea, che è del 6.1%. Rispetto al periodo precedente, il dato italiano è in aumento di 0.2 punti percentuali.

L’inflazione, misurata dall’indice armonizzato dei prezzi al consumo (HICP), registra un aumento del 4.1% su base annua, con un incremento di 0.9 punti rispetto al periodo precedente. La crescita del PIL nel secondo trimestre del 2026 è dello 0.2%, in calo di 0.1 punti rispetto al trimestre precedente. Questo valore è inferiore di 0.5 punti rispetto alla media UE, che si attesta allo 0.7%. Il debito pubblico italiano, espresso in percentuale del PIL, è del 137.1%, in aumento di 2.4 punti rispetto all’anno precedente. Questo dato è significativamente superiore alla media UE, che è dell’81.7%, con uno scarto di 55.4 punti.

Nel complesso, il quadro economico italiano mostra una disoccupazione leggermente superiore alla media UE, un’inflazione in rialzo, una crescita del PIL in leggero calo e un debito pubblico sostanzialmente più elevato rispetto alla media europea, secondo i dati di Eurostat.