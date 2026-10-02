I fondi a scadenza dominano il mercato italiano, ma costi nascosti e performance inferiori alle aspettative mettono a rischio gli investimenti.

In Italia i fondi obbligazionari a scadenza rappresentano una quota significativa del panorama europeo: il 26 % del patrimonio gestito in queste strategie è detenuto da gestori italiani. Tuttavia, la loro popolarità nasconde una serie di fattori poco evidenti al piano dell’investitore medio.

Dimensione del mercato e composizione del portafoglio

Al termine di giugno 2026, il valore complessivo dei fondi domestici ammontava a 61,5 miliardi di euro equivalenti al 26 % degli asset europei nella stessa categoria. L’intero mercato europeo dei fondi a scadenza ha superato i 237 miliardi di euro con Italia, Francia e Spagna che insieme detengono il 58,2 % di questa somma. Gran parte di questo volume deriva da prodotti lussemburghesi, per un valore di 53 miliardi di euro, distribuiti in Italia principalmente da Eurizon.

Tipologia di obbligazioni e rischio di concentrazione

Una analisi di Morningstar evidenzia che circa il 70 % del patrimonio medio dei fondi a scadenza è investito in obbligazioni societarie con una quota del 17,7 % destinata al segmento high-yield. L’esposizione al debito emergente resta inferiore al 5 %, sebbene esistano fondi specializzati in questa asset class. Il portafoglio medio conta solo 68 titoli contro i 223 dei fondi obbligazionari attivi in euro, un dato che amplifica il rischio di default di singole emissioni.

Struttura dei costi e impatto sui rendimenti

Molti fondi a scadenza italiani prevedono una commissione di collocamento che può superare il 2 % del capitale versato: su 100 euro investiti, ne rimangono effettivamente solo 98 euro a disposizione del fondo. Tale onere, ammortizzato lungo l’intera vita del prodotto, è difficile da confrontare con costi più trasparenti di fondi passivi o di singoli titoli di Stato. A questo si aggiungono le commissioni di gestione spesso pari o superiori all’1 % annuo, e le penali per riscatto anticipato che scoraggiano il prelievo prima della data di scadenza.

Andamento dei rendimenti

Tra i 75 prodotti in euro con durata quinquennale analizzati, il rendimento corrente medio al lancio è stato del 3,1 %. Tuttavia, nell’ultimo anno quel valore si è ridotto al 2,6 %, portando la media complessiva di vita a circa 3,0 %, leggermente inferiore alle aspettative iniziali. Questa diminuzione è osservabile soprattutto nei fondi con una più alta % di titoli high-yield, dove il rischio di credito influisce maggiormente sul risultato finale.

Incentivi per i distributori e dinamiche di mercato

Il modello delle finestra di ingresso – periodo di sottoscrizione di uno-tre mesi – crea forti incentivi per i consulenti a spingere gli investitori verso nuove emissioni, generando ulteriori commissioni di collocamento. In Italia, i flussi di raccolta sono aumentati notevolmente dal 2023, passando da 86 miliardi di euro a oltre 200 miliardi di euro a livello europeo entro il 2026. Questa crescita è stata alimentata anche dalla propensione dei distributori a promuovere i prodotti come equivalenti a titoli di Stato o conti deposito, nonostante le differenze sostanziali in termini di rischio, rendimento e costi.