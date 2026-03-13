Dottorato AEM: modelli, data science e decision making per l’economia

Il Dottorato di Ricerca in Modelli e Metodi per l’Economia e il Management (conosciuto anche come Analytics for Economics and Management (AEM)) è concepito per chi desidera sviluppare competenze quantitative di alto livello e applicarle a problemi reali.

Il corso è offerto nell’ambito delle Scienze economiche e giuridiche e si svolge presso il Dipartimento di Economia e Management, sede didattica in Via S. Faustino 74/b – Brescia. Questo percorso autonomo mira a formare ricercatori e professionisti capaci di costruire e interpretare modelli complessi per guidare decisioni strategiche.

Finalità e competenze attese

L’obiettivo principale del programma è fornire una preparazione approfondita su modelli matematici, metodi statistici e tecniche di data science applicabili a contesti economici e gestionali. I dottorandi apprendono a progettare strumenti analitici per l’analisi dei dati, a sviluppare modelli predittivi e a tradurre i risultati in raccomandazioni operative. In questo contesto, il termine data science indica l’insieme di metodologie per l’estrazione di conoscenza dai dati, mentre modelli matematici si riferisce a rappresentazioni formali dei fenomeni economici utili per il decision making.

Competenze metodologiche

Nel corso degli studi i candidati acquisiscono padronanza di tecniche avanzate, tra cui statistica inferenziale, machine learning e strumenti computazionali per l’analisi di grandi moli di dati. L’approccio didattico è interdisciplinare: la formazione combina teoria, simulazione numerica e applicazioni empiriche per settori diversi. L’obiettivo è che ogni dottorando sappia scegliere e adattare le metodologie più idonee in funzione del problema, sviluppando al contempo autonomia nell’organizzazione della ricerca e nello sviluppo di soluzioni innovative.

Aree d’applicazione e settori coinvolti

Il percorso è pensato per rispondere a esigenze sia del mondo accademico sia del settore produttivo e dei servizi. Le applicazioni spaziano dall’ambiente e dall’energia all’economia, alla finanza, alla logistica e allo sport. Grazie a questo spettro di utilizzi, i dottorandi possono sviluppare progetti con ricadute concrete, collaborando con imprese o istituzioni che richiedono competenze analitiche per affrontare problemi complessi e dinamici.

Sbocchi professionali

I laureati del programma sono preparati per ruoli di ricerca in università e centri studi, ma anche per posizioni tecniche e manageriali in aziende che necessitano di analisi avanzate per orientare le strategie. Tra le competenze maggiormente richieste vi sono la capacità di interpretare risultati quantitativi, di implementare algoritmi predittivi e di comunicare conclusioni a interlocutori non specialisti, contribuendo così a processi decisionali informati e proattivi.

Organizzazione del dottorato e opportunità internazionali

Si tratta di un tipo di dottorato autonomo strutturato per favorire l’interazione con studiosi di rilevanza internazionale e istituzioni straniere. Il percorso prevede attività di ricerca guidata, seminari specialistici, corsi metodologici e momenti dedicati alla disseminazione dei risultati. L’idea è di promuovere lo spirito critico, la capacità di lavorare in team interdisciplinari e l’autonomia organizzativa necessaria per condurre progetti complessi.

Supporto ai dottorandi

I candidati trovano a disposizione una rete di servizi per promuovere la crescita professionale: tutoraggio, accesso a banche dati, laboratori computazionali e opportunità di mobilità internazionale. L’interazione con docenti e ricercatori di atenei stranieri rappresenta un valore aggiunto per ampliare prospettive e standard metodologici. Questi strumenti mirano a consolidare una formazione che sia contemporaneamente specializzata e trasversale, pronta a inserirsi in contesti diversi.

Per informazioni pratiche e aggiornamenti consultare la sede del corso presso il Dipartimento di Economia e Management. Ultimo aggiornamento il: 10/03/2026.