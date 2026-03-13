Raccolta fondi e numeri chiave: cosa c’è dietro l’interesse per Kalshi e Polymarket

Negli ultimi mesi i mercati predittivi hanno catturato l’attenzione di investitori e operatori finanziari: le piattaforme più grandi stanno discutendo possibili round di finanziamento che, se completati, valorizzerebbero ciascuna realtà a circa 20 miliardi di dollari.

Secondo un report ripreso da CoinDesk e dal Wall Street Journal, queste conversazioni sono nella fase iniziale e potrebbero non tradursi in operazioni definitive, ma già raccontano un quadro di forte interesse per un settore in rapida espansione.

Il resoconto del 7 mar 2026, 4:30 p.m. ha messo in evidenza dati operativi e metriche che spiegano l’attrattiva: forte open interest, volumi nozionali settimanali elevati e, nel caso di una delle piattaforme, un run rate di ricavi annualizzati significativo. Questi numeri, uniti all’ingresso sul mercato di grandi operatori e alla curiosità degli investitori istituzionali, alimentano le aspettative su crescita e monetizzazione.

Valutazioni, ricavi e indicatori di mercato

Le due aziende al centro delle trattative hanno storie e metriche diverse ma convergenti sull’attrattiva finanziaria: Kalshi, operativa negli Stati Uniti con l’approvazione della Commodity Futures Trading Commission, era stata valutata 11 miliardi l’ultima volta che ha raccolto capitale; Polymarket risultava valutata 9 miliardi dopo un investimento concordato con Intercontinental Exchange. Il report indica che Kalshi ha raggiunto un tasso annuo di ricavi attorno a 1,5 miliardi di dollari, mentre dashboard pubbliche segnalano open interest superiori a 400 milioni su Kalshi e circa 360 milioni su Polymarket.

Volumi e posizionamento competitivo

I volumi nozionali settimanali – cioè il valore sottostante di tutti i contratti scambiati – mostrano dinamiche intense: circa 1,9 miliardi su Polymarket e 1,87 miliardi su Kalshi nella settimana citata, con terzi operatori come Opinion che segnano volumi molto più contenuti. Questi numeri spiegano perché alcuni investitori valutino scenari di crescita rapida: il tasso di attività e la profondità di mercato sono indicatori che attraggono capitale, ma possono essere volatili in funzione di novità normative e del sentiment dei trader.

Modelli di business e differenze operative

Pur appartenendo allo stesso settore, le piattaforme presentano scelte di prodotto e governance differenti. Kalshi ha ottenuto il via libera della CFTC e offre contratti strutturati secondo criteri predefiniti; Polymarket, fondata nel 2026, ha attirato l’interesse di grandi operatori come Intercontinental Exchange. Questa diversità influenza la percezione del rischio regolatorio e la capacità di attrarre investimento istituzionale.

Regole di mercato e esempi applicativi

Un elemento pratico che distingue i servizi riguarda la misurazione di eventi macroeconomici: ad esempio sulle scommesse sulla recessione Kalshi applica la regola dei due trimestri consecutivi, mentre Polymarket prende in considerazione o la dichiarazione dell’NBER o lo stesso criterio dei due trimestri. Queste differenze di design impattano sui prezzi dei contratti e sulle previsioni di mercato: in periodi recenti le probabilità implicite di recessione segnalate dagli utenti sono oscillate intorno al 30% su entrambe le piattaforme, con stime di confronto come il 25% indicato da goldman sachs e il 27% medio registrato in un sondaggio WSJ di gennaio.

Impatto sull’ecosistema e prospettive

Il fermento attorno ai mercati predittivi ha attirato anche grandi operatori della finanza e del mondo crypto: società come Coinbase e Robinhood sono entrate nel segmento, mentre giganti di borsa come Nasdaq e Cboe hanno annunciato di valutare prodotti binari simili alle scommesse predittive. Analisi di settore ipotizzano che il comparto potrebbe generare ricavi annuali significativi nei prossimi anni, un fattore che spiega la spinta verso round di finanziamento ambiziosi.

Rischi e opportunità per investitori e regolatori

Le opportunità di monetizzazione e i segnali di crescita convivono con rischi legati alla regolamentazione, alla sostenibilità dei volumi e all’adozione a lungo termine. Le trattative riportate il 7 mar 2026, 4:30 p.m. sono preliminari e non garantiscono closing; inoltre, l’ingresso di nuovi attori e la possibile introduzione di prodotti simili nei mercati tradizionali potrebbero modificare dinamiche di prezzo e quote di mercato. Per gli investitori è dunque cruciale valutare metriche come il volume nozionale, l’open interest e il modello di ricavi prima di formulare giudizi.

Quali segnali seguire da qui in avanti

Per capire l’evoluzione del settore sarà utile monitorare alcuni indicatori: eventuali annunci ufficiali di raccolta capitale, cambi di governance, l’andamento del volume nozionale e dell’open interest, nonché le mosse dei regolatori. Inoltre, l’effetto sul mercato derivante dall’ingresso di istituzioni e piattaforme mainstream potrà chiarire se i mercati predittivi si stabilizzeranno come asset speculativi o diventeranno strumenti di prezzo e informazione più strutturati.