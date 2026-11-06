Scopri il percorso di studi che unisce teoria economica, strumenti statistici e diritto per formare professionisti pronti a gestire i mercati contemporanei.

Il corso di laurea in Economia e Finanza si propone come una risposta accademica alle esigenze di un contesto economico globale in costante evoluzione. Grazie a un curriculum allineato ai più elevati standard europei e internazionali, gli studenti acquisiscono una visione integrata dei meccanismi che regolano il mondo degli affari e dei mercati finanziari. La scelta di un percorso così strutturato garantisce non solo una preparazione teorica, ma anche la capacità di interpretare e gestire dati complessi attraverso metodologie consolidate.

L’offerta formativa non si limita alla sola trasmissione di conoscenze; essa enfatizza lo sviluppo di competenze trasversali, fondamentali per operare efficacemente in ambienti aziendali e istituzionali. In particolare, l’approccio didattico combina analisi economica, modellizzazione matematica e una solida base di diritto, creando una sinergia capace di dare risposta alle sfide dei sistemi finanziari odierni. Tale integrazione rende i laureati pronti a intervenire in contesti diversi, dalla consulenza privata alle organizzazioni pubbliche.

Obiettivi formativi e standard internazionali

Il cuore del programma è la costruzione di una solidità intellettuale che rispetti le linee guida dei principali organismi di accreditamento europei. Le discipline economiche vengono insegnate partendo da principi micro- e macro-economici, integrati da approfondimenti su politica monetaria, finanza internazionale e gestione del rischio. Parallelamente, si pone grande enfasi sull’utilizzo di strumenti matematico-statistici avanzati, indispensabili per la valutazione di scenari complessi e la presa di decisioni informate.

Strumenti matematico-statistici per l’analisi

Gli studenti apprendono l’uso di software specialistici, tecniche di regressione, analisi delle serie temporali e modelli di ottimizzazione. Queste competenze, sviluppate in laboratori pratici e progetti reali, consentono di interpretare i fenomeni economici con rigore scientifico e di tradurre i risultati in strategie operative. L’integrazione di data-analytics e modellazione quantitativa è considerata una delle colonne portanti dell’intero percorso di studio.

Competenze professionali e sbocchi occupazionali

Al termine del percorso, i laureati sono in grado di analizzare e risolvere problematiche tipiche dei sistemi economici, delle imprese e dei mercati locali. Il curriculum prevede casi studio su aziende quotate, analisi di bilanci, valutazione di investimenti e simulazioni di policy macro-economiche. Grazie a questa preparazione, i laureati trovano opportunità in banche, società di consulenza, istituzioni pubbliche e organizzazioni internazionali.

Conoscenza del diritto e degli istituti giuridici

Un elemento distintivo del corso è l’approfondimento dei principi e degli istituti del diritto applicati al settore finanziario. Gli studenti studiano la normativa bancaria, i regolamenti dei mercati dei capitali e le normative fiscali, acquisendo la capacità di operare in contesti regolamentati con sicurezza. Tale conoscenza giuridica, unita alle competenze quantitative, rende il profilo del laureato particolarmente appetibile per ruoli di risk management, compliance e advisory.