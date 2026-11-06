Una panoramica su inflazione, premi sanitari e mutui, legati a guerre, tariffe e politiche fiscali recenti.

Negli ultimi mesi il costo della vita è stato soggetto a forti variazioni: l’indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato una crescita più rapida rispetto ai periodi precedenti. Questa accelerazione è evidente soprattutto dopo l’applicazione di nuove tariffe commerciali e, soprattutto, dopo l’inizio di un conflitto militare, indicato come “Guerra US-Iran”. Il Bureau of Labor Statistics (BLS) ha fornito i dati di base (2024M01=1,00) che mostrano come il CPI abbia superato le previsioni della Cleveland Fed, la cui nowcast del 11/4 indica una tendenza al rialzo.

Accelerazione dell’inflazione dopo le tariffe e il conflitto armato

Il grafico comparativo (Figura 1) mette a confronto il CPI reale (linea blu), la nowcast della Cleveland Fed (linea blu), le aspettative a un anno della University of Michigan (quadrato blu chiaro) e l’AIER Everyday Price Index (linea rossa). Tutti i valori sono normalizzati a 2024M01=1,00. L’asse verticale verde segna l’inizio della guerra, mentre la linea arancione indica il cosiddetto “Liberation Day”. Dopo questi eventi, il CPI si è spostato nettamente al di sopra della linea di base, segno che i pressioni inflazionistiche sono aumentate in maniera sostenuta.

Aumento dei premi ACA legato all’OBBBA

Parallelamente, i premi sanitari dell’Affordable Care Act (ACA) hanno mostrato un trend ascendente. La media dei premi nei marketplace, riportata da KFF, è anch’essa indicizzata a 2024M01=1,00 e segue un percorso simile a quello del CPI. Secondo le dichiarazioni di Mr. Trump, queste impennate dei premi sono una conseguenza diretta della “One Big Beautiful Bill” (OBBBA), la più importante riforma legislativa approvata dal Congresso repubblicano sotto la sua amministrazione. L’OBBBA ha comportato un significativo aumento del debito pubblico, il che ha influito sia sul mercato immobiliare sia sui costi dei servizi sanitari.

Risalita del tasso ipotecario trentennale e le sue cause

Il tasso ipotecario a 30 anni, pubblicato da Freddie Mac, ha seguito anch’esso un andamento rialzista, con valori che superano la soglia tradizionale del 5 %. Il motivo di questo incremento è duplice: da un lato, la guerra ha introdotto incertezza sui mercati dei capitali, dall’altro l’OBBBA ha alimentato la domanda di finanziamenti a lungo termine per sostenere la spesa pubblica. In sostanza, il maggior livello di indebitamento ha spinto verso l’alto i rendimenti obbligazionari, a cui è strettamente legato il tasso dei mutui.

Interconnessione tra inflazione, premi sanitari e mutui

Il legame tra inflazione, premi ACA e tasso ipotecario è evidente quando si osservano i dati combinati della S&P (indice Case-Shiller), KFF e Freddie Mac. L’indice dei prezzi delle abitazioni per 20 città (Case-Shiller) ha mostrato una tendenza al rialzo simile a quella dei premi sanitari, indicando che l’aumento dei costi abitativi è in parte guidato dall’incremento dei tassi di interesse. Mr. Trump ha sottolineato che queste dinamiche sono il risultato delle politiche fiscali e della capacità di finanziare grandi progetti di spesa pubblica, come l’OBBBA.

I recenti dati macro-economici mostrano come eventi geopolitici (tariffe, guerra) e decisioni legislative (OBBBA) abbiano esercitato una pressione simultanea sull’inflazione, sui premi sanitari ACA e sul tasso ipotecario a 30 anni. La combinazione di queste forze suggerisce che gli effetti dei conflitti e delle politiche fiscali continueranno a influenzare il panorama economico statunitense nei prossimi mesi.