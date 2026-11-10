Allfunds, leader mondiale nella distribuzione di prodotti per il wealth management, ha formalizzato una nuova alleanza con Janus Henderson. L’accordo prevede l’inserimento nella piattaforma di tutti gli ETF a gestione attiva proposti dal gestore, completando la già consolidata offerta di fondi comuni. Questa evoluzione consente ai consulenti di accedere a una gamma più ampia di soluzioni, dal capitale azionario al reddito fisso, attraverso un unico punto di ingresso.
La collaborazione nasce su basi già solide: Janus Henderson è presente su Allfunds da diversi anni grazie ai suoi fondi di investimento, ma ora la gamma si espande includendo veicoli exchange-traded fund che combinano la flessibilità di mercato con la competenza di gestione attiva del gruppo. L’integrazione avverrà in tempi brevi, rendendo immediatamente disponibili tutti gli ETF attivi del gestore sulla rete globale di distribuzione di Allfunds.
Allfunds amplia l’offerta con gli ETF di Janus Henderson
Il catalogo di Janus Henderson comprende ETF azionari e a reddito fisso, tutti gestiti in maniera attiva da team specializzati. Tra le proposte troviamo prodotti cartolarizzati, una novità per molti investitori, oltre a strategie azionarie differenziate che puntano a segmenti di mercato specifici. Grazie a Allfunds, questi strumenti saranno visibili a più di 1.200 wealth manager sparsi su tutti i continenti, semplificando il flusso di informazione e riducendo i tempi di onboarding.
Tipologie di ETF integrate
Gli ETF inseriti coprono tre macro-aree: ETF azionari globali, ETF a reddito fisso emergente e ETF cartolarizzati su asset alternativi. Ogni categoria è costruita con una filosofia di gestione attiva, che si differenzia nettamente dai tradizionali fondi indicizzati. Questo approccio permette di reagire più velocemente ai cambiamenti di mercato, una caratteristica particolarmente apprezzata da chi ricerca performance superiori rispetto alla media.
Impatti per i wealth manager e prospettive di mercato
Per i professionisti della consulenza patrimoniale, la possibilità di operare su una piattaforma unica che aggrega fondi comuni e ETF attivi rappresenta un significativo guadagno di efficienza., responsabile dei Fund Partners di Allfunds, i clienti richiedono sempre più soluzioni integrate, senza dover navigare tra più sistemi. L’ampliamento del catalogo, quindi, risponde a una esigenza concreta di semplificazione operativa e di diversificazione degli asset.
Ignacio De La Maza, a capo del gruppo clienti EMEA & LatAm di Janus Henderson, ha evidenziato come la rete di distribuzione globale di Allfunds permetta di raggiungere una platea di gestori più ampia rispetto al passato. L’accesso a questi ETF attivi dovrebbe favorire l’adozione di strategie più innovative da parte di investitori istituzionali e privati, incrementando la competitività di Janus Henderson nei mercati internazionali.
L’unione di Allfunds e Janus Henderson crea un ecosistema più completo per i wealth manager, combinando la scalabilità di una piattaforma globale con la competenza di un gestore di ETF a gestione attiva. La mossa anticipa ulteriori evoluzioni nel settore del wealth management, dove la capacità di offrire prodotti diversificati in maniera rapida diventa un vantaggio competitivo determinante.