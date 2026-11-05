I rendimenti dei titoli sovrani eurozona restano stabili e il PIL del terzo trimestre segna una crescita superiore alle attese.

Il mercato obbligazionario dell’Eurozona ha mostrato oggi una notevole tranquillità, nonostante la pubblicazione di nuovi dati macroeconomici. Gli operatori hanno osservato con attenzione le variazioni dei tassi di interesse sui principali titoli di Stato, mentre gli analisti hanno iniziato a interpretare l’impatto della crescita del prodotto interno lordo sul futuro della politica monetare europea.

Nel contesto dei rendimenti, il Bund tedesco decennale ha chiuso a 3,32%, mantenendosi stabile rispetto alle sessioni precedenti. L’OAT francese ha registrato una lieve crescita, attestandosi al 4,96%, con uno spread di 160 punti base rispetto al Bund. Il BTP italiano ha invece mostrato un rendimento del 4,51%, corrispondente a un differenziale di 117 punti base sul Bund. Questi valori suggeriscono che il mercato europeo non sta ancora percependo pressioni inflazionistiche sufficienti a spingere i tassi verso l’alto.

A valle dell’Atlantico, il T-bond statunitense ha mantenuto un andamento cauto, stabilizzandosi poco sopra il 4,9%. La leggera divergenza tra i mercati europeo e americano indica una diversa valutazione delle prospettive di crescita e di inflazione, con gli investitori americani ancora più attenti alle indicazioni della Federal Reserve.

Parallelamente ai movimenti dei rendimenti, i dati sul prodotto interno lordo (PIL) dell’Eurozona per il terzo trimestre sono stati pubblicati da Eurostat. L’indicatore ha segnato un incremento dello 0,4% su base trimestrale, superando la previsione media di 0,2%. Su base annua, la crescita è salita all’1,3%, anch’essa al di sopra della stima di 1,1%. Questi risultati mostrano una ripresa più vigorosa rispetto ai tre mesi precedenti, che avevano registrato un aumento dello 0,6%.

Le varianze tra le economie nazionali sono però significative. La Spagna ha confermato la sua tendenza positiva, aggiungendo un 0,6% al proprio PIL reale, segnale di una domanda interna ancora robusta. Al contrario, la Francia ha registrato una lieve contrazione, indicando difficoltà nel settore manifatturiero e un rallentamento della spesa dei consumatori. Un fattore chiave che ha spinto il risultato complessivo dell’Eurozona è stato il forte impulso irlandese, caratterizzato da una crescita particolarmente elevata ma anche da una notevole volatilità.

Gli economisti di Commerzbank hanno sottolineato che, sebbene il terzo trimestre abbia beneficiato di un picco temporaneo grazie all’Irlanda, le previsioni per i prossimi trimestri indicano un ritorno a un ritmo di crescita più moderato. La loro analisi prevede che l’economia dell’Eurozona continui a espandersi, ma a percentuali inferiori rispetto al 0,4% registrato recentemente.

La combinazione di rendimenti dei titoli sovrani stabili e di un PIL più forte del previsto fornisce un quadro equilibrato per gli investitori. Tuttavia, le divergenze tra le principali economie e le incertezze legate alla politica monetare della Banca Centrale Europea rimangono elementi da monitorare attentamente nei mesi a venire.