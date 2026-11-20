Bitcoin ferma sotto i 63.500 dollari, i fondi ETF perdono capitali e il debutto di Anthropic a Wall Street porta il mondo crypto verso i titoli tokenizzati.

Il mercato delle criptovalute entra in una fase di forte volatilità. Il Bitcoin continua a muoversi in un intervallo compreso tra 62.000 e 63.500 dollari, mentre a Wall Street l’attenzione degli investitori si concentra sulla quotazione di Anthropic, società attiva nell’intelligenza artificiale.

Bitcoin tocca per la terza volta quota 62.000 dollari

Nell’ultima seduta il Bitcoin ha verificato per la terza volta il livello dei 62.000 dollari, per poi risalire sopra i 63.500. Il movimento avviene mentre le borse azionarie americane mostrano una crescente propensione alla prudenza, e gli operatori riducono l’esposizione ai beni più rischiosi. Il comportamento dei prezzi resta quindi legato a un clima generale di cautela più che a notizie specifiche sul comparto crypto.

Il dato più rilevante riguarda gli ETF spot su Bitcoin quotati negli Stati Uniti. Nella sola giornata di mercoledì 19 novembre 2026 i fondi hanno registrato deflussi per circa 306 milioni di dollari. Dall’inizio dell’anno le uscite superano i 2,5 miliardi di dollari, mentre il patrimonio complessivo si attesta intorno a 77,7 miliardi. Dopo mesi di forte crescita, questi movimenti suggeriscono un raffreddamento dell’interesse degli investitori istituzionali nel breve periodo.

Roundhill rinuncia agli ETF a rendimento su Solana e XRP

Non tutti i gestori proseguono sulla stessa strada. Il gruppo Roundhill ha messo da parte il progetto di lanciare ETF a rendimento legati a Solana (SOL) e XRP. La decisione indica che la domanda per strategie più complesse è ancora ridotta, mentre gli strumenti spot, più semplici da capire, continuano a raccogliere la maggior parte dell’interesse.

Anthropic quotata sul Nasdaq e collegata ai token

Anthropic è quotata sul Nasdaq dopo aver fissato il prezzo dell’offerta pubblica iniziale a 83 dollari per azione. La società, che sviluppa modelli di intelligenza artificiale, ha una valutazione che gli analisti collocano intorno ai 100 miliardi di dollari, con alcune proiezioni che arrivano fino a 1,5 trilioni di dollari su base fully diluted. Il titolo ha oscillato in modo marcato nella prima seduta, con forti variazioni tra apertura e chiusura.

Il collocamento ha avuto un riflesso immediato anche nel comparto crypto. La piattaforma OKX ha annunciato il lancio di azioni tokenizzate Anthropic, cioè token che replicano il valore del titolo. Nelle ore precedenti all’ingresso in Borsa, i contratti futures pre-IPO scambiavano circa il 24% sopra il prezzo ufficiale di offerta. La tokenizzazione permette di negoziare frazioni di azione in qualsiasi momento, anche fuori dagli orari di borsa, e questo ne spiega la crescente diffusione.

Regolatori e sicurezza informatica al centro dell’agenda

Il quadro normativo resta in evoluzione. Negli Stati Uniti una candidata democratica alla SEC ha sostenuto che un’eventuale regolamentazione della tokenizzazione dovrà passare da un processo completo di definizione delle regole. Il tema è quindi entrato stabilmente tra le priorità dei supervisori dei mercati.

Sul fronte della sicurezza, lo IOSCO, organismo internazionale dei regolatori dei mercati, avverte che i progressi dei computer quantistici richiederanno nei prossimi anni una revisione ampia delle infrastrutture crittografiche, sia delle banche tradizionali sia delle reti blockchain. Nel frattempo Binance ha ottenuto un ordine di congelamento da 6,5 miliardi di dollari contro presunti hacker, e le indagini su flussi illeciti passati attraverso sistemi di stablecoin mostrano che la sicurezza resta un nodo decisivo per l’adozione istituzionale.

Nel complesso, nel breve periodo il mercato appare guidato da prese di profitto e da una rotazione verso i titoli legati all’intelligenza artificiale. Nel medio periodo l’attenzione si sposta su tokenizzazione, regolamentazione e solidità tecnologica. Sono questi fattori, letti insieme, a indicare la direzione del settore più dei movimenti giornalieri del prezzo.