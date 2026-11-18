Satispay introduce materie prime e criptovalute tra gli investimenti in app, con quote frazionate a partire da 1 euro.

La piattaforma finanziaria Satispay ha ampliato la propria sezione Investimenti con due nuove famiglie di prodotti: materie prime e criptovalute. La mossa risponde a un interesse diffuso che, fino ad ora, faticava a trovare sbocco a causa delle barriere d’ingresso e della convinzione che servano grandi capitali per entrare in questi mercati.

Secondo un’indagine SWG commissionata da Satispay, l’oro è considerato un bene rifugio affidabile dal 77% degli italiani, mentre il 31% guarda con interesse al mondo crypto, quota che sale al 38% tra gli under 34. Nella pratica, però, la presenza di questi asset resta limitata: tra chi investe già, solo il 10% detiene oro o altre materie prime e appena il 5% criptovalute. Tra chi non investe, oltre un terzo ritiene di non avere denaro sufficiente, mentre il 22% partirebbe subito con cifre minime.

Oltre 100 ETP e più di 3.000 strumenti disponibili

Con il nuovo lancio, Satispay mette a disposizione più di 100 ETP su materie prime come oro, argento, petrolio, caffè e grano, e su criptovalute come Bitcoin ed ethereum. L’offerta complessiva, che comprende azioni, ETF ed ETP, supera così i 3.000 strumenti. Le quote sono frazionabili e acquistabili a partire da 1 euro, e l’utente può impostare piani ricorrenti settimanali o mensili.

Tutte le posizioni confluiscono in un unico portafoglio, suddiviso per famiglia: fondi, azioni, ETF ed ETP su materie prime e criptovalute. Ogni ETP dispone di un’area dedicata in app, con spiegazioni in linguaggio semplice e grafici degli andamenti. Acquisto e vendita seguono la stessa logica già in uso per azioni ed ETF.

Cosa si acquista e quanto costa

I prodotti sono ETP negoziati su mercati regolamentati: ETC per le materie prime ed ETN per le criptovalute. Chi compra un ETP non deve custodire il bene sottostante, come accadrebbe con l’oro fisico o con le criptovalute in un wallet, ma possiede uno strumento finanziario che replica o segue l’andamento del prezzo.

La commissione è fissa a 0,89 euro per ogni ordine, indipendentemente dall’importo, oltre ai costi annui dell’emittente indicati nel documento chiave per gli investitori. Sui piani ricorrenti (PAC) le commissioni di transazione sono azzerate per una selezione di ETC ed ETN. Gli abbonati Satispay vedono coperte dalle transazioni mensili senza commissioni anche le operazioni su materie prime e criptovalute.

Gli ordini vengono eseguiti durante gli orari ufficiali delle sedi di negoziazione. La parte tecnologica resta affidata a Upvest, mentre Satispay gestisce l’esperienza utente e la distribuzione. Il servizio è in regime dichiarativo: ogni anno Satispay fornirà agli investitori un report utile alla compilazione della dichiarazione dei redditi.