FXS raggiungerà $ 1000?

in

Il protocollo Frax è una piattaforma stablecoin decentralizzata che attualmente emette tre stablecoin: FRAX, FPI e frxETH

Fraxswap è un market maker automatizzato (AMM) che utilizza ordini di market maker medi ponderati nel tempo per riequilibrare le garanzie, coniare e riscattare stablecoin e distribuire liquidità

Fraxlend è un mercato di prestito senza autorizzazione che consente l’origine del debito e prestiti personalizzati non custodiali

Fraxferry è un protocollo di trasferimento ottimistico per token basati su Frax su più blockchain.

Il token Frax Share (FXS) è un token di utilità non stabile che detiene i diritti di governance e l’utilità nel protocollo Frax. Il protocollo consente di regolare determinati parametri tramite FXS, come pool di garanzie e commissioni. Il token FXS ha il potenziale sia per l’utilità al rialzo che al ribasso, ma le sue variazioni di valore sono stabilizzate lontano dal token FRAX. Principali casi d’uso

I token FXS forniscono ai loro titolari i diritti di voto per governare la piattaforma.

Gli utenti possono puntare i loro token FXS e guadagnare premi in cambio.

I titolari di token FXS possono generare veFXS bloccando i loro token FXS per guadagnare diritti di governance speciali e profitti AMO.

La performance di FXS negli ultimi mesi può aiutarci a ottenere il contesto richiesto per il futuro. Pertanto, cerchiamo prima di riassumere la sua storia dei prezzi negli ultimi mesi:

Come possiamo vedere dal grafico sopra, il prezzo di mercato della moneta FXS un anno fa era di $ 21,4. Quindi, c’è un calo di circa il 42,6% volte nel suo prezzo in un anno, Inoltre, ci sono stati numerosi alti e bassi affermando che la diminuzione non è stata davvero continua. Ha anche raggiunto il valore più alto di $ 38,7 durante quel periodo.

Il prezzo di FXS è aumentato di oltre 2,36 volte in tre mesi (anche se l’aumento non è stato coerente). Tuttavia, il suo prezzo ha raggiunto il prezzo più basso di $ 4,13 durante questo periodo (come illustrato di seguito).

Il valore più alto di tutti i tempi di FXS è di $ 39,1 che ha raggiunto nel gennaio 2022. Si noti che FXS Coin è 3,19 volte inferiore al suo prezzo più alto di tutti i tempi, il che significa che ha un enorme margine di crescita in futuro.

Guardando tutti i dati, FXS sembra essere un caso moderato per gli investimenti.

Le azioni FXS raggiungeranno $ 1000?

Per raggiungere $ 1000, FXS dovrà aumentare di 87 volte. A $ 1000, la capitalizzazione di mercato di Frax Share sarebbe di $ 74 miliardi. Ci vorrebbero 20 anni per raggiungere $ 1000 se FXS dovesse crescere del 25% ogni anno.

Se si dovessero combinare tutti i set di dati di cui sopra. FXS ha una probabilità moderata di raggiungere $ 1000. Un programma deflazionistico potrebbe aumentare la probabilità che FXS raggiunga $ 1000

Previsione del prezzo delle azioni Frax 2023, 2025 e 2030

La previsione di prezzo Frax 2023 è $ 16.3

La previsione Frax Prezzo 2025 è $34.7

La previsione Frax Prezzo 2030 è $174

Dove acquistare?