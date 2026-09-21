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21 Settembre 2026

Guida a prestiti soci, pagamenti preferenziali e debiti infragruppo

Scopri come gestire correttamente i prestiti dei soci, i pagamenti preferenziali a fornitori strategici e la responsabilità dei debiti intra‑gruppo.

· · 4 min
Guida a prestiti soci, pagamenti preferenziali e debiti infragruppo

Nel mondo delle piccole e medie imprese italiane, l’finanziamento soci è spesso la prima risposta a una carenza di liquidità. Tuttavia, a partire dal 2026 il Codice della crisi d’impresa impone requisiti di tracciabilità e forma che non possono più essere trascurati: ogni erogazione deve essere documentata, altrimenti l’azienda corre il rischio di sanzioni fiscali e di contestazioni da parte dei creditori.

Finanziamento soci in S.r.l.: obblighi di forma e rischi fiscali

L’articolo 2467 c.c. prevede il principio di postergazione dei prestiti soci, cioè il rimborso è subordinato al soddisfacimento dei creditori esterni in caso di liquidazione. La norma si attiva quando il debito supera il patrimonio netto in modo significativo o quando il capitale sociale sarebbe stato la via più corretta. Parallelamente, il TUIR presume che il prestito sia fruttifero imponendo al socio la tassazione sugli interessi presunti e alla società il versamento delle ritenute del 26%.

Documentazione necessaria per un finanziamento in regola

Per superare la presunzione di onerosità è indispensabile redigere un accordo scritto con data certa (PEC, marca temporale o registrazione all’Agenzia delle Entrate). Il dossier deve includere il verbale del consiglio di amministrazione o dell’amministratore unico, il verbale di assemblea dei soci qualora lo statuto lo richieda, e la lettera/contratto di finanziamento che specifichi importo, natura (fruttifero o infruttifero), scadenze e la clausola di postergazione. Senza questi elementi, il finanziamento rischia di essere considerato una distribuzione di utili occulta.

Pagamenti preferenziali a fornitori strategici nei piani di ristrutturazione

Quando un’impresa si avvicina a un accordo di ristrutturazione i creditori strategici – fornitori di materie prime, energia o software – chiedono il saldo immediato per evitare la sospensione delle consegne. La normativa (articoli 57-61 CCII) prevede che l’accordo, sottoscritto da creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, debba garantire il pagamento integrale dei creditori estranei entro 120 giorni dall’omologazione. Tuttavia, non esiste una regola di parità di trattamento come nel concordato: ogni creditore aderente negozia la propria posizione. Un fornitore strategico può quindi ottenere il pagamento completo e anticipato, a condizione che il piano rimanga realizzabile e che gli altri creditori estranei siano soddisfatti entro i termini stabiliti.

Differenze operative rispetto al concordato preventivo

Nel concordato, il pagamento di crediti anteriori è possibile solo grazie a un’autorizzazione giudiziaria ex art. 100 CCII, con attestazione dell’essenzialità per la continuità aziendale. Nell’accordo di ristrutturazione, invece, il fornitore può aderire direttamente e prevedere il rimborso integrale senza ulteriori autorizzazioni, purché il piano preveda l’effettivo pagamento entro i 120 giorni. Questo approccio consente una maggiore flessibilità, ma richiede una rigorosa verifica da parte del professionista indipendente che certifica la fattibilità del piano.

Responsabilità e gestione dei debiti infragruppo

Il debito infragruppo è regolato sia dal codice civile (articoli 2497-septies) sia dal codice della crisi (articoli 284-292). Ogni società del gruppo conserva la propria autonomia patrimoniale: i debiti non si trasferiscono automaticamente alle altre imprese del gruppo. Tuttavia, la legge prevede una postergazione dei finanziamenti infragruppo che li rende subordinati al soddisfacimento dei creditori esterni, e una presunzione di eterodirezione quando una capogruppo esercita un controllo efficace. In caso di insolvenza, i creditori esterni possono chiedere la nullità dei finanziamenti infragruppo se questi sono stati concessi a condizioni di mercato non conformi.

Strumenti di difesa e azioni correttive

Per difendersi da eventuali contestazioni, è fondamentale mantenere una contabilità separata, documentare le delibere di finanziamento con clausole di interesse equo e prevedere l’intervento di un revisore o di un consulente indipendente che attesti la regolarità dell’operazione. Inoltre, la possibilità di ricorrere a finanziamenti prededucibili (art. 57 comma 4-bis CCII) consente al gruppo di ottenere risorse nuove senza aggravare la posizione dei creditori esterni, a patto che siano rispettati i limiti di indebitamento previsti dalle norme.

Solo così le imprese potranno garantire la continuità operativa, tutelare gli amministratori e preservare la fiducia dei creditori.

Autore

Edoardo Vitali

Edoardo Vitali ha coordinato la copertura della ristrutturazione del mercato ittico di Palermo, sostenendo la linea editoriale sulla trasparenza fiscale. Capo redattore economia, porta in redazione un tratto pragmatico e un dettaglio personale: conserva ancora taccuini degli incontri in Sala delle Lapidi.

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