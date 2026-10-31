Il TFR non versato non è perso: ecco come l’INPS può restituirtelo.

Quando un’impresa chiude i battenti senza aver liquidato il TFR, il dipendente resta spesso con la sensazione di aver perso anni di risparmio. Fortunatamente, il sistema italiano prevede un meccanismo di tutela che permette di recuperare quelle somme mediante il Fondo di garanzia INPS. Conoscere i passaggi richiesti è fondamentale per trasformare una situazione di difficoltà in un diritto effettivamente percepito.

Il Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro è gestito dall’INPS e si attiva appena il datore si trovi in stato di insolvenza, sia essa dichiarata in tribunale (fallimento, liquidazione giudiziale) sia di fatto, quando l’azienda è evidentemente incapace di onorare i propri obblighi. Questo strumento non richiede l’attesa di una sentenza di fallimento; basta dimostrare l’impossibilità di pagamento e possedere un titolo che certifichi il credito.

Chi può accedere al Fondo di garanzia INPS

Il beneficio è riservato ai lavoratori subordinati: dipendenti a tempo indeterminato, a tempo determinato o con contratto a progetto regolato dal diritto del lavoro italiano. Non rientrano i collaboratori occasionali, i titolari di partita IVA o i liberi professionisti. La domanda può essere presentata direttamente dal dipendente o, in caso di decesso, dai suoi eredi. Non esiste una soglia minima di anzianità: è sufficiente che il rapporto sia terminato o in fase di chiusura e che il TFR sia maturato.

Le categorie più colpite sono quelle con elevata incidenza di crisi aziendali, come logistica, ristorazione, vigilanza privata, edilizia e servizi alle imprese. Ogni anno migliaia di soggetti si trovano a dover attivare la procedura per ottenere il proprio credito.

Passaggi operativi per il recupero del TFR

Il percorso si articola in quattro tappe ben delineate. Prima di tutto occorre verificare lo stato di insolvenza dell’impresa: se è avviata una procedura concorsuale, il lavoratore deve insinuarsi nel passivo presentando la propria richiesta al curatore o al commissario. In assenza di una procedura, è necessario ottenere un titolo esecutivo – ad esempio una sentenza del giudice del lavoro, un decreto ingiuntivo o un verbale dell’Ispettorato del lavoro – che provi la sussistenza del credito.

Una volta raccolti i documenti, la domanda va inviata all’INPS tramite i canali telematici messi a disposizione, allegando la prova di cessazione del rapporto, il calcolo dell’importo maturato e il certificato di insolvenza o il titolo esecutivo. L’INPS effettua un’istruttoria, verifica la correttezza della documentazione e, se tutto è in regola, eroga le somme direttamente al richiedente, subentrando nei diritti del lavoratore sul patrimonio del datore (surrogazione legale).

TFR versato al Fondo di tesoreria per aziende con più di 49 dipendenti

Dal 2007, le imprese con più di 49 dipendenti non conservano il TFR in bilancio, ma lo versano obbligatoriamente al Fondo di tesoreria gestito dall’INPS. In caso di insolvenza, la quota già presente nel fondo è immediatamente disponibile e il lavoratore può richiederne l’erogazione senza attendere la chiusura della procedura concorsuale. Al contrario, per le realtà più piccole il TFR resta accantonato in azienda e il percorso da seguire è quello del Fondo di garanzia descritto sopra.

Non esistono limiti di importo per il TFR: il fondo copre l’intero credito maturato. Per le ultime tre mensilità di retribuzione, invece, è previsto un tetto aggiornato periodicamente, legato al triplo della retribuzione massima imponibile ai fini previdenziali. I tempi di liquidazione variano: possono andare da pochi mesi a oltre un anno, a seconda della complessità della procedura concorsuale e del carico di lavoro dell’INPS competente.

Per massimizzare le probabilità di successo, è consigliabile conservare tutta la documentazione di lavoro – buste paga, contratto, comunicazioni aziendali e qualsiasi accertamento dell’Ispettorato – in modo da poterla allegare sia alla fase giudiziale sia alla domanda all’INPS. Consultare la pagina ufficiale dell’INPS dedicata al Fondo di garanzia permette di verificare i requisiti aggiornati e le modalità di presentazione.

Il recupero del TFR non versato è possibile grazie a un strumento normativo specifico. Agire tempestivamente, rispettare i termini per l’insinuazione al passivo e munirsi di un titolo esecutivo sono i fattori chiave per ottenere il pagamento dal Fondo di garanzia INPS.