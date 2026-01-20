Guida Completa al Concorso 2026 per Allievi Ufficiali della Guardia di Finanza: Tutto Quello che Devi Sapere

Il Concorso della Guardia di Finanza per Allievi Ufficiali del 2026 rappresenta un’importante opportunità per i giovani diplomati che ambiscono a intraprendere una carriera prestigiosa all’interno di questo corpo militare.

Con 69 posti disponibili, il bando è rivolto a coloro che desiderano entrare a far parte dell’Accademia della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2026/2027.

Dettagli del concorso e posti disponibili

Il concorso è suddiviso in due comparti: il comparto ordinario, che offre 60 posti, e il comparto aeronavale, che prevede 9 posti. Quest’ultimo è specificamente riservato a coloro che intendono diventare piloti di elicottero o comandanti di stazione e unità navale. È fondamentale notare che i candidati possono presentare domanda per un solo comparto.

Posti e riserve

All’interno dei posti disponibili, è prevista una riserva di 1 posto per i titolari di un attestato di bilinguismo e un altro per i familiari di personale deceduto in servizio. Questo aspetto evidenzia l’attenzione della Guardia di Finanza nei confronti delle famiglie del personale e l’importanza di supportare i giovani in situazioni particolari.

Requisiti per partecipare

Per partecipare al concorso, i candidati devono soddisfare una serie di requisiti generali. Tra questi, è necessaria la cittadinanza italiana e il godimento dei diritti civili e politici. Inoltre, è fondamentale non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni e non avere condanne penali in corso. È richiesto anche il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che consenta l’iscrizione a corsi universitari.

Limiti di età

Le limitazioni di età variano in base alla provenienza del candidato. Chi non appartiene al Corpo deve essere nato tra il 1° gennaio 2004 e il 1° gennaio 2009. I candidati già in servizio non devono avere superato i 28 anni al 1° gennaio 2026.

Fasi del concorso e prove di selezione

Il concorso prevede diverse fasi di valutazione. La prima è la prova scritta di preselezione, che si svolgerà il 1° marzo 2026. Questa fase iniziale consiste in un questionario di 100 domande a risposta multipla, suddivise tra abilità logico-matematiche, conoscenze linguistiche e cultura generale.

Prove successive

Coloro che superano la fase di preselezione dovranno affrontare ulteriori prove, tra cui una prova scritta di cultura generale, prove di efficienza fisica e accertamenti psico-fisici. La preparazione adeguata è fondamentale, poiché il punteggio finale determinerà la selezione per l’ammissione all’Accademia.

Modalità di iscrizione e scadenze

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online attraverso il portale ufficiale concorsi.gdf.gov.it. La scadenza per l’invio delle domande è fissata entro le 12:00 del 14 febbraio 2026. È necessario disporre di un’identità digitale SPID o CIE per completare l’iscrizione.

Documentazione necessaria

Oltre alla domanda, i candidati devono presentare un certificato medico di idoneità e, per i minorenni, l’autorizzazione dei genitori o del tutore. È fondamentale consultare il bando ufficiale per ulteriori dettagli e requisiti specifici.

Preparazione al concorso

Per affrontare al meglio le prove, è consigliabile iniziare la preparazione con ampio anticipo. Sono disponibili diverse risorse, come simulatori di quiz e corsi online, che possono aiutare i candidati a consolidare le proprie conoscenze nelle materie d’esame. Utilizzare manuali di studio e partecipare a corsi di preparazione specifici può fare la differenza nel risultato finale.