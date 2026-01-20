Carnevale e Blockchain: L’Incontro tra Creatività e Innovazione Finanziaria

Il Carnevale è da sempre un momento di celebrazione e creatività.

Quest’anno, a Trieste, si trasforma in un evento che unisce la tradizione delle maschere con il mondo innovativo della blockchain. Non è solo una festa, ma un vero e proprio laboratorio di idee che esplora le potenzialità del settore finanziario digitale.

Il 6 marzo 2026 alle 19:30, il Teatro Miela ospiterà un evento unico, dove gli influencer del mondo crypto si presenteranno in costume, pronti a spiegare le meraviglie della DeFi (finanza decentralizzata). Questa serata promette di essere un mix di divertimento e apprendimento, per chiunque voglia avvicinarsi a questi temi affascinanti.

Un Carnevale di maschere e innovazione

Questo evento non sarà solo un festival di colori e costumi, ma una vera e propria performance che mette in discussione le convenzioni del mondo finanziario. Gli artisti si esibiranno in monologhi sull’ipocrisia della finanza, utilizzando il teatro per portare alla luce le contraddizioni del settore e come la tecnologia possa offrirci nuove prospettive.

Acquisto di NFT dal vivo

In un’atmosfera di festa, i partecipanti avranno l’opportunità di acquistare NFT (token non fungibili) in tempo reale. Questi oggetti digitali, legati ai costumi indossati durante l’evento, rappresentano un modo innovativo per collezionare e interagire con l’arte. Sarà un’esperienza coinvolgente, dove il pubblico non solo assiste, ma diventa parte attiva della performance.

Un mix di musica e convivialità

La serata non si fermerà qui; un DJ set algoritmico-finanziario accompagnerà le esibizioni, creando un’atmosfera unica. Gli ospiti potranno divertirsi, ballare e gustare un drink al bar aperto, tutto mentre esplorano le meraviglie della tecnologia blockchain. Questo approccio rende il Carnevale un’esperienza immersiva e interattiva, dove tutti sono invitati a partecipare.

Dettagli pratici per la partecipazione

L’ingresso all’evento è fissato a 5,00 euro. I biglietti possono essere acquistati presso la biglietteria del teatro, telefonando al 0403477672, oppure online su vivaticket.com. È un’occasione imperdibile per chiunque voglia esplorare un nuovo modo di vivere il Carnevale, unendo tradizione e innovazione.

Questo Carnevale a Trieste rappresenta un’opportunità straordinaria per scoprire come il mondo della blockchain e della finanza possa integrarsi con l’arte e la cultura. La serata si preannuncia indimenticabile, con divertimento e innovazione in perfetta armonia.