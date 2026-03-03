Guida pratica sui trasferimenti agli enti locali per referendum e suppletive

La Direzione Centrale per la Finanza locale ha diramato una circolare che chiarisce le modalità di trasferimento delle risorse agli enti locali coinvolti nelle consultazioni elettorali abbinate al referendum costituzionale.

Il documento identifica le procedure per il riconoscimento dei contributi destinati a coprire le spese amministrative, logistiche e operative sostenute dai Comuni e dagli Uffici elettorali, specificando inoltre la disciplina che regola il rimborso delle spese per i componenti dei seggi. In particolare, la circolare fa riferimento al referendum indetto nei giorni 22 e 23 marzo 2026, che si svolgerà in concomitanza con le elezioni suppletive per collegi uninominali della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o con eventuali turni di votazione di elezioni amministrative.

Ambito di applicazione e destinatari

La comunicazione è rivolta a tutti gli enti locali interessati dall’accorpamento delle consultazioni: Comuni, uffici elettorali comunali e provinciali nonché gli enti che sostengono operativamente le sedute di voto. La circolare, identificata come Circolare DAIT n.27/2026 (Protocollo 5566/2026, Numero 27/2026), dettaglia i criteri per l’assegnazione dei fondi e le responsabilità amministrative. Il testo disciplina inoltre le modalità con cui gli enti devono documentare le spese per ottenere il rimborso previsto e come devono essere rendicontate le somme ricevute, garantendo trasparenza e tracciabilità delle operazioni.

Tipologie di costi riconosciuti

Tra le voci ammissibili figurano le spese per il personale impiegato nei seggi, il materiale elettorale, il noleggio di locali e attrezzature, nonché le spese di comunicazione istituzionale. La circolare precisa che le somme sono finalizzate a coprire costi effettivamente sostenuti e documentati; L’obiettivo dichiarato è assicurare che il trasferimento di risorse sia coerente con le effettive esigenze operative degli enti coinvolti, evitando duplicazioni e sprechi.

Competenze e rimborsi per i componenti dei seggi

Un capitolo dedicato della circolare affronta il trattamento economico dei membri dei seggi elettorali: presidenti, segretari e scrutatori. Vengono fornite indicazioni precise sui criteri per il riconoscimento delle indennità, le modalità di calcolo e i termini per la presentazione delle istanze di rimborso. Il documento sottolinea come sia fondamentale distinguere tra il compenso spettante per l’attività svolta e le eventuali spese vive rimborsabili, stabilendo che tali erogazioni dovranno essere adeguatamente motivate e supportate da ricevute o altri giustificativi validi ai fini contabili.

Procedure di richiesta e documentazione

Per ottenere il rimborso, i componenti dei seggi devono seguire il percorso amministrativo indicato dalla circolare: compilazione di appositi moduli, invio della documentazione tramite gli uffici competenti e rispetto dei termini di presentazione. La Direzione centrale puntualizza che le pratiche incomplete o prive di documentazione probatoria saranno sospese fino all’integrazione dei dati richiesti. Questo approccio mira a garantire uniformità nelle pratiche amministrative tra diverse amministrazioni locali e a ridurre il rischio di contenziosi o rimborsi non giustificati.

Rendicontazione e controllo delle risorse

La circolare dedica ampio spazio alla rendicontazione, definita come l’insieme delle procedure necessarie per registrare, giustificare e comunicare l’utilizzo delle somme ricevute. Gli enti locali sono chiamati a predisporre rendiconti dettagliati che consentano verifiche successive da parte della pubblica amministrazione. Viene richiesto un sistema di registrazione che consenta la tracciabilità delle spese e l’archiviazione della documentazione di supporto, con la possibilità di controlli a campione per assicurare la conformità delle spese ai criteri stabiliti.

Strumenti e allegati utili

Per agevolare l’operatività degli enti, la circolare è corredata da moduli e schemi di rendicontazione scaricabili come allegati: il documento principale è disponibile come file Circolare DAIT n.27/2026 (dimensione 6.26 MB). Questi allegati includono istruzioni pratiche e formulari che semplificano la compilazione delle domande di rimborso e la predisposizione dei rendiconti, riducendo tempi e margini di errore nella fase amministrativa.

Gli enti locali sono invitati a rispettare le procedure indicate per il riconoscimento dei rimborsi e la corretta rendicontazione delle somme ricevute. L’adozione di prassi uniformi e la puntuale documentazione delle spese costituiscono elementi essenziali per assicurare che i trasferimenti rispondano alle reali esigenze operative e per mantenere elevati standard di trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche.