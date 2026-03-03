Mercato cripto colpito dalla tensione in Medio Oriente: crolli per bitcoin e principali altcoin

Negli ultimi giorni l’escalation militare in Medio Oriente, seguita a un attacco contro l’Iran, ha scosso anche i mercati delle criptovalute.

La reazione è stata immediata: vendite diffuse, volatilità in aumento e volumi che hanno segnato una flessione. Bitcoin e molte altcoin hanno mostrato cedimenti, mentre gli operatori hanno rivisto la propria propensione al rischio.

Cosa è successo sui prezzi

Bitcoin ha perso circa il 3,5%, portandosi intorno ai 67.000 dollari; contemporaneamente alcuni exchange hanno registrato movimenti significativi, con Binance che ha accusato una caduta intorno al 2%. Le altcoin hanno spesso risentito ancora di più della pressione: Dogecoin e Cardano hanno segnato ribassi dell’ordine del 4%, Solana intorno al 3,6%. Questi cali non hanno risparmiato progetti a grande capitalizzazione, segno che la vendita è stata diffusa e non limitata a token minori.

Liquidità e dinamiche di trading

Gli order book si sono allargati, con spread maggiori e una minore profondità: in pratica basta un ordine di vendita relativamente piccolo per muovere il prezzo. La ridotta liquidità ha amplificato le oscillazioni intraday, rendendo il mercato più sensibile agli sbalzi di fiducia. Alcuni investitori retail hanno disinvestito, mentre operatori istituzionali hanno in certi casi incrementato liquidità per coperture di portafoglio.

Flussi e asset rifugio

Alla luce dell’incertezza geopolitica si sono accentuati i flussi verso stablecoin e altri strumenti considerati rifugio. Quando cresce la percezione di rischio, capitali che prima circolavano in asset più speculativi tendono a spostarsi su posizioni liquide o su strumenti meno volatili, almeno finché lo scenario non si chiarisce.

Perché le tensioni internazionali pesano anche sulle crypto

Il meccanismo è semplice: mercati tradizionali e mercati cripto sono sempre più correlati. Uno shock geopolitico che alimenta volatilità azionaria, timori su materie prime o rischi sistemici finisce per riverberarsi anche sulle valute digitali. Nel brevissimo periodo Bitcoin si comporta spesso come un asset ad elevato profilo di rischio, reagendo rapidamente alle ondate di vendita.

Cosa fare in portafoglio

Per chi ha posizioni in criptovalute la priorità resta la gestione del rischio. Valutare livelli di stop loss ben ponderati, verificare la liquidità degli exchange usati e considerare una riduzione dell’esposizione se il proprio profilo non tollera forti oscillazioni sono mosse sensate. Allo stesso tempo chi investe con orizzonte di lungo periodo potrebbe vedere nei ribassi opportunità d’acquisto, purché prima abbia rivisto i fondamentali dei progetti e la situazione geopolitica.

Approccio pratico

Una strategia prudente passa per diversificazione e una riserva di liquidità pronta a essere impiegata. Per chi fa trading a brevissimo termine la volatilità offre occasioni, ma servono regole rigide di gestione e disciplina: senza queste, il rischio di perdite improvvise cresce rapidamente.

Cosa tenere d’occhio nelle prossime ore

Le prossime sessioni diranno se lo shock è temporaneo o avrà effetti più duraturi. Monitorare i flussi verso stablecoin, la profondità degli order book e le mosse degli istituzionali aiuta a capire la tenuta del mercato. In ogni caso, rimane centrale adattare le scelte di investimento al proprio orizzonte temporale e alla propria tolleranza al rischio.