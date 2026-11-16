Pagare lo stipendio in contanti costa una sanzione da 1.000 a 5.000 euro, senza possibilità di regolarizzarsi prima.

Chi paga le retribuzioni in contanti non può più contare su una seconda possibilità. Con l’interpello n. 3/2026, il Ministero del Lavoro ha stabilito che la violazione non è sanabile e che la sanzione amministrativa scatta senza una diffida preventiva da parte dell’ispettore.

Cosa ha stabilito il Ministero del Lavoro

L’interpello è la risposta con cui il Ministero chiarisce dubbi interpretativi posti da enti e categorie professionali. La domanda posta dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro era semplice: un datore che paga in contanti può evitare la sanzione regolarizzandosi dopo l’accertamento? Il Ministero ha risposto di no. Il pagamento in contanti è un illecito che si esaurisce nel momento in cui il denaro viene consegnato, e nessuna regolarizzazione successiva cancella l’irregolarità.

Perché la diffida non si applica

La diffida amministrativa prevista dal D.Lgs. n. 103/2024 permette al trasgressore di sanare una violazione prima della contestazione, evitando la sanzione. Funziona però solo per le violazioni materialmente sanabili. Secondo il parere dell’Ufficio legislativo e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, il pagamento in contanti non rientra in questa categoria. Il Ministero richiama anche la nota INL n. 4538/2018, che già escludeva la diffida per gli illeciti non sanabili legati alla legge n. 205/2017.

Sanzioni da 1.000 a 5.000 euro

La sanzione va da 1.000 a 5.000 euro per ogni lavoratore e per ogni violazione accertata. L’importo non dipende dalle dimensioni dell’azienda né dalla somma pagata: anche un piccolo datore con un solo dipendente rischia la stessa multa. Il divieto, peraltro, non nasce con questo interpello ma è già previsto dalla normativa sulla tracciabilità delle retribuzioni.

I settori più esposti sono agricoltura, edilizia, ristorazione, commercio al dettaglio e assistenza alla persona, dove il contante è storicamente più diffuso. Per i lavoratori, invece, la tracciabilità garantisce la prova del pagamento e riduce il rischio di irregolarità contributive.

Come pagare in modo tracciabile

I pagamenti devono passare da strumenti che permettano di ricostruire il flusso: bonifico sul conto del lavoratore, assegno bancario o circolare intestato al dipendente, strumenti di pagamento elettronico riconosciuti e buste paga elettroniche tramite istituti abilitati. Il contante non consente questa ricostruzione e, per questo, espone a una sanzione certa e immediata.