Informazioni essenziali sul corso di laurea magistrale in Economia e Politiche Pubbliche

La guida al corso

Il testo presenta una panoramica del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Politiche Pubbliche offerto dal Dipartimento di Economia e Impresa dell'Università di Catania. L'approccio privilegia la chiarezza: indica come muoversi tra le pagine ufficiali, dove reperire i documenti amministrativi e quali sezioni consultare in base allo stato di iscrizione. Evergreen per natura, il testo facilita la partecipazione alle iniziative accademiche e professionali.

Nel corpo dell'articolo sono raccolti gli avvisi ufficiali relativi a lezioni, incontri e opportunità offerte dal Dipartimento. Le comunicazioni includono gli eventi organizzati e le borse di studio disponibili, presentate per agevolare candidati e studenti iscritti. Il testo facilita l'accesso alle informazioni amministrative e didattiche, riducendo i tempi di ricerca e sostenendo la partecipazione alle iniziative accademiche e professionali.

Come orientarsi nel sito del corso

Per individuare rapidamente le informazioni, il menù in alto rimane lo strumento principale. La sezione Studia con noi contiene pagine come Presentazione del Corso e Piani di Studio, pensate per i non iscritti. Per gli studenti iscritti, la voce Avvisi raccoglie comunicazioni e variazioni di calendario. Questo assetto organizzativo semplifica la consultazione e contribuisce a mantenere aggiornati gli utenti.

Nel corpo del servizio sono raccolte le informazioni e le comunicazioni rivolte agli iscritti e ai potenziali candidati. Il testo prosegue la panoramica sulle risorse utili per orientarsi tra insegnamenti, scadenze e opportunità offerte dal Dipartimento. Gli elementi segnalati servono a chiarire dove trovare informazioni ufficiali e come aggiornarsi sulle modifiche ai calendari e agli eventi. Si mantiene la continuità con gli avvisi già pubblicati e con gli aggiornamenti regolarmente diffusi sul portale istituzionale.

Sezioni utili per candidati e studenti

La pagina Presentazione del Corso illustra gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali. I Piani di Studio riportano gli insegnamenti obbligatori e opzionali, con l'indicazione dei crediti. Per gli iscritti, gli Avvisi del CdL comprendono comunicazioni su esami, lezioni e incontri con la dirigenza. Si raccomanda di consultare tali avvisi con regolarità per non perdere informazioni rilevanti.

Avvisi ufficiali e calendario delle attività

Di seguito sono riportati gli avvisi più recenti pubblicati dal corso, con i riferimenti temporali forniti quando disponibili. Queste comunicazioni informano sulle modifiche ai calendari delle lezioni, sugli eventi in presenza e sugli incontri istituzionali. I canali ufficiali del Dipartimento restano la fonte primaria per aggiornamenti e rettifiche.

Avvisi del CdL

26/02/2026 – Esami

Il corso del Prof. Catalfo comunica che le lezioni di Revisione aziendale e di Sistemi di valutazione e controllo delle P.A. inizieranno il 16/3. L’informazione riguarda gli studenti che devono pianificare frequenza e iscrizione agli esami. Si raccomanda di preparare il materiale didattico indicato dai docenti e di verificare eventuali aggiornamenti sul piano delle attività.

25/02/2026 – Altro (didattica)

L'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Catania terrà una testimonianza in aula il 4 marzo 2026, dalle 8:15 alle 10:15, presso l'Aula Magna del Dipartimento di Economia e Impresa. L'incontro offre agli studenti l'opportunità di conoscere profili professionali e di ricevere consigli pratici per l'ingresso nel mondo del lavoro.



24/02/2026 – Altro (didattica)

Il Presidente del CdLM, Prof.ssa M. Cavalieri, terrà un incontro con gli studenti del corso lunedì 2 marzo 2026 alle 10:00. L’appuntamento è fissato nell’aula A del Polo Giardina (ex Palazzo Fortuna). Si tratta di un momento istituzionale per discutere aspetti organizzativi e raccogliere le esigenze della comunità studentesca. L’iniziativa mira a chiarire il calendario delle attività e a favorire il dialogo tra corpo docente e studenti. L’incontro integra le comunicazioni già diffuse dal corso e dal Dipartimento.

Notizie ed eventi del dipartimento di Economia e Impresa (DEI)

Oltre agli avvisi specifici del corso, il Dipartimento rende disponibili opportunità rivolte a studenti e laureati. Le iniziative comprendono esperienze di ricerca, borse di studio e progetti formativi integrativi. Si consiglia di consultare periodicamente la sezione Notizie ed Eventi DEI per aggiornamenti su bandi e iniziative.

Opportunità recenti

03/03/2026 – Opportunità

L’Istituto ha pubblicato un bando per borse di studio rivolto a laureati in corsi triennali pertinenti. Gli interessati devono possedere una laurea triennale in Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L18) o in Scienze Economiche e Statistiche (L33), o titoli equipollenti ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009. Le candidature devono rispettare le procedure formali indicate nel bando e i requisiti di ammissione specificati dall’ente.

Consigli pratici per le domande

Per partecipare è consigliabile verificare con rigore i requisiti e predisporre la documentazione in formato digitale. Questa tipologia di call può costituire una leva finanziaria per sviluppare attività di ricerca o periodi di studio correlati al percorso universitario; gli esiti e gli aggiornamenti saranno pubblicati sul portale istituzionale.

Il sito del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Politiche Pubbliche offre strumenti per orientarsi nei percorsi formativi e professionali. Fornisce informazioni aggiornate su eventi, borse di studio e avvisi istituzionali, oltre a opportunità di approfondimento e finanziamento. Gli esiti delle selezioni e gli aggiornamenti sulle attività di ricerca saranno pubblicati sul portale istituzionale.