Dietro un fondo di investimento c'è una filiera precisa, fatta di ingredienti, ricetta, distributori e regole comuni a tutti i prodotti.

Un fondo di investimento sembra un prodotto astratto, ma il suo funzionamento segue una logica concreta. Chi lo sottoscrive acquista quote che danno diritto a una parte del patrimonio comune, costruito con il denaro di molti risparmiatori. Per capire come arriva a chi investe, conviene seguire la filiera passo dopo passo, come si farebbe con un pacco di biscotti.

Gli ingredienti: azioni e obbligazioni

Il patrimonio del fondo viene impiegato in diversi strumenti finanziari, tra cui azioni e obbligazioni. Chi investe non compra i singoli titoli, ma una o più quote. Se il valore del patrimonio sale, salgono anche le quote; se scende, anche il loro valore diminuisce. Un’azione rappresenta una piccola parte di un’azienda e fa partecipare il socio ai risultati, buoni o cattivi. Un’obbligazione è invece un prestito: chi la acquista presta denaro a un’impresa o a uno Stato, che si impegna a pagare interessi e a restituire il capitale alla scadenza, nei limiti della propria capacità di rimborso.

Gli ingredienti hanno un’origine precisa. Le imprese emettono azioni o obbligazioni per costruire stabilimenti o finanziare la ricerca, mentre lo Stato emette titoli di Stato per coprire la spesa pubblica, dalle strade agli ospedali. Qui nasce la filiera: da un lato chi ha bisogno di risorse per i propri progetti, dall’altro chi dispone di risparmi da investire.

La ricetta: il ruolo della SGR

Titoli disponibili sul mercato ce ne sono migliaia, e qualcuno deve selezionarli e combinarli in proporzioni precise. Nel caso dei fondi questo compito spetta alla Società di Gestione del Risparmio (SGR), soggetto autorizzato a istituire e gestire fondi. Nel linguaggio internazionale si parla di asset manager. La strategia di investimento stabilisce quali strumenti scegliere, in quali quantità e con quale livello di rischio. La SGR la mette in pratica e può modificarla nel tempo, vendendo alcuni titoli e acquistandone altri.

Questa libertà ha un confine, costituito dal mandato del fondo: l’insieme delle regole che definiscono la politica di investimento generale. Il mandato permette all’investitore di sapere, prima dell’acquisto, che cosa aspettarsi. Un fondo può investire, ad esempio, in titoli di Stato europei, in azioni di società tecnologiche americane o in obbligazioni di aziende dell’Unione Europea. La ricetta può cambiare, ma il prodotto resta quello descritto sulla confezione.

Lo scaffale: il lavoro della banca

Il fondo si trova di solito in banca, come un pacco di biscotti si trova al supermercato. La banca fa da distributore: sceglie i fondi da proporre ai clienti e può offrire prodotti di diverse SGR oppure fondi a marchio proprio, gestiti da una società dello stesso gruppo bancario.

Prima di consigliare un prodotto, la banca raccoglie informazioni sul cliente tramite il questionario MiFID, dal nome della direttiva europea sui mercati degli strumenti finanziari (Markets in Financial Instruments Directive). Le domande riguardano esperienze, obiettivi, situazione economica e perdite sostenibili. Il consulente usa le risposte per individuare i fondi adeguati al profilo. Dopo l’acquisto, la banca esegue le operazioni, mette a disposizione la documentazione e i rendiconti periodici e resta un riferimento per tutta la durata dell’investimento.

L’etichetta: il KID

Ogni fondo ha la sua etichetta, chiamata KID (Key Information Document). È una scheda sintetica e standardizzata, di massimo tre pagine, che riporta obiettivi e politica d’investimento, livello di rischio, possibili scenari di rendimento e costi. La banca la consegna prima della sottoscrizione e, avendo uno schema uguale per tutti i prodotti, consente di confrontarli.

Le regole sono fissate a livello europeo. Il rispetto delle norme è controllato da autorità di vigilanza come la Banca d’Italia, la Consob e altri regolatori europei, che sorvegliano SGR e banche a tutela dei risparmiatori.

La diversificazione e il percorso inverso

Un fondo può distribuire il patrimonio tra più strumenti, emittenti, settori o aree geografiche: è la diversificazione. Un andamento negativo di un singolo titolo pesa così meno sul risultato complessivo. Il rischio di perdita non scompare, perché se l’insieme dei titoli scende scendono anche le quote.

La filiera si può percorrere anche al contrario, seguendo il denaro. Il capitale investito dalla banca viene impiegato dalla SGR per acquistare azioni e obbligazioni, collegando il risparmio alle esigenze di imprese e Stati. Il fondo può acquistare titoli appena emessi oppure titoli già in circolazione. Quando i progetti finanziati producono risultati, il valore torna ai risparmiatori sotto forma di interessi, dividendi o aumento del prezzo dei titoli, al netto dei costi.