Orari delle lezioni 1° anno Economia e commercio (codice 6799)

Gli orari delle lezioni del primo anno di Economia e commercio sono consultabili online e possono subire variazioni.

Chi frequenta il primo anno del corso di Economia e commercio (codice 6799) può consultare il calendario delle lezioni direttamente sul sito. La pagina raccoglie gli orari riferiti all’anno di iscrizione, quindi conviene verificare di aver selezionato il corso giusto prima di pianificare la settimana. Gli orari del primo anno Il calendario riporta le lezioni del 1° anno del corso di Economia e commercio, identificato dal codice 6799. Le informazioni sono organizzate per l’anno di corso, così da mostrare solo le lezioni pertinenti a chi è iscritto al primo anno. Gli studenti degli anni successivi trovano il proprio calendario seguendo lo stesso percorso di consultazione. Va tenuto presente che gli orari possono subire variazioni nel corso del semestre. Per questo motivo è consigliabile tornare sulla pagina con regolarità, soprattutto nei giorni precedenti all’inizio delle lezioni e durante le settimane di svolgimento dei corsi.