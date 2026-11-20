Anthropic approda al Nasdaq con la quotazione più ricca della storia, ma per i risparmiatori italiani la porta per l'offerta al dettaglio resta chiusa.

Il 19 novembre 2026 Anthropic, la società che sviluppa i modelli di intelligenza artificiale Claude, ha iniziato a essere scambiata sul Nasdaq con il simbolo Ant. Si tratta dell’offerta pubblica iniziale più grande di sempre: 81 miliardi di dollari raccolti a 83 dollari per azione, che salgono ad almeno 107 miliardi se si conta il collocamento privato riservato ai partner industriali. Chi vuole entrare nel capitale deve comprare sul mercato, al prezzo che si formerà negli scambi.

Per i risparmiatori italiani la quotazione è stata una vicenda da osservare dall’esterno. La parte destinata al pubblico retail è stata aperta in quindici Paesi, tra cui Australia, Canada, Giappone, Svizzera, Regno Unito e nove Paesi dello Spazio economico europeo, mentre l’Italia non è compresa. Nessun intermediario italiano figura tra i collocatori. Tra i soggetti europei che invece partecipano ci sono piattaforme conosciute anche dal pubblico italiano, come eToro, Revolut, Interactive Brokers e Trade Republic.

Più azioni vendute e prezzo superiore alle attese

La società ha collocato 980 milioni di azioni a 83 dollari l’una, mentre alla vigilia ne erano previste 825 milioni. La forchetta indicata in precedenza era compresa tra 70 e 78 dollari. Il rialzo è stato trainato da un numero di ordini elevato, arrivati sia dagli investitori istituzionali sia dai privati. Il risultato porta la valutazione complessiva a circa 1.500 miliardi di dollari su base totalmente diluita, una cifra che colloca Anthropic tra le società americane quotate oltre i mille miliardi.

Il percorso della società è stato molto rapido. Nel 2023 il valore stimato era di circa 4 miliardi di dollari, mentre l’ultimo round privato, condotto a maggio, aveva fissato una valutazione di 965 miliardi. La raccolta potrebbe aumentare ancora, perché le banche del consorzio dispongono di un’opzione di sovrallocazione su altri 147 milioni di azioni, pari a circa 12 miliardi di dollari. A questi si aggiungono 26 miliardi del collocamento privato sottoscritto da sette partner industriali: Amd, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia e Tsmc. Con questi numeri l’operazione supera il primato precedente di SpaceX, che a giugno si era fermata a 86 miliardi con l’opzione aggiuntiva.

La parte riservata ai privati è stata fissata fino a un quinto dell’offerta, quasi 19 miliardi di dollari a 83 dollari per azione. Il dato probabilmente sarà ridotto, perché gli ordini superano di diverse volte i titoli disponibili. Anche così la quota resta superiore al 5-10% che di solito le grandi Ipo riservano ai piccoli investitori.

Ricavi in forte crescita, utili ancora assenti

I documenti depositati presso la Sec, l’autorità di vigilanza dei mercati statunitensi, mostrano una crescita dei ricavi molto marcata. Nel terzo trimestre del 2026 i ricavi hanno raggiunto 17 miliardi di dollari, più di dodici volte quelli dello stesso periodo del 2025. Nei primi nove mesi dell’anno il totale arriva a 33,2 miliardi, e i primi cinque clienti pesano per circa un quarto del fatturato.

Sul fronte dei conti, però, l’azienda non è ancora in utile. Nei primi nove mesi del 2026 la perdita operativa è stata di 1,3 miliardi di dollari. Il margine operativo rettificato è sceso dal 19% del secondo trimestre al 15% del terzo, a causa del ricorso a capacità di calcolo a breve termine, più costosa. Secondo le regole contabili statunitensi, il disavanzo complessivo risulta molto più ampio, pari a 104 miliardi di dollari, perché pesano anche alcuni strumenti finanziari emessi per sostenere le attività.

Dopo la quotazione la società dispone di oltre 200 miliardi di dollari di liquidità, destinati ad addestrare e far funzionare i modelli. Il piano di investimenti in infrastrutture prevede una spesa di 900 miliardi di dollari fino al 2045, che la stessa azienda definisce «audace ma sensato». Gli investitori puntano a non dover tornare sul mercato azionario per nuovi capitali, e a ottenere al più presto un rating investment grade per finanziarsi attraverso il debito.

Il parere degli analisti e il peso di Nvidia

Alessandro Capuano, head of trading di Moneyfarm, giudica il prezzo elevato rispetto alle vendite. Il modello di business richiede investimenti ingenti e impegni di lungo periodo per garantire potenza di calcolo, e il debutto avviene in un momento delicato, con Nvidia investitrice in Anthropic e coinvolta in settimane difficili dopo l’uscita del ceo Jensen Huang. Un possibile sostegno potrebbe arrivare dall’ingresso nel Nasdaq-100, che secondo le stime di Capuano potrebbe assorbire circa il 6% delle azioni collocate, soprattutto attraverso i fondi passivi. L’ingresso nell’indice potrebbe avvenire il 21 dicembre.

Il contesto di mercato è meno favorevole rispetto a qualche mese fa. Il Nasdaq 100 ha perso il 13% dal picco di inizio ottobre, mentre il comparto dei semiconduttori ha lasciato sul terreno circa un quarto del valore tra metà giugno e metà novembre. Anche la vittoria del Partito Democratico alle elezioni di metà mandato ha alimentato timori su una regolamentazione più severa dei data center. Il titolo sarà quindi un test per la fiducia verso l’intero settore dell’intelligenza artificiale, che nelle prossime settimane sarà osservato anche in vista della possibile quotazione di OpenAI.