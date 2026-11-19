Anthropic ha completato il suo atteso sbarco in borsa sul Nasdaq, registrando una forte domanda che ha spinto le quotazioni ben oltre il prezzo di collocamento. L'operazione, valutata complessivamente oltre 107 miliardi di dollari, stabilisce un nuovo record per le offerte pubbliche iniziali nel settore tecnologico, superando quanto realizzato precedentemente da SpaceX. Il titolo ANT ha avviato gli scambi con un rialzo superiore al 20%, toccando quota 100 dollari, mentre i mercati predittivi...

Il mondo della finanza tecnologica ha trattenuto il fiato fino all’apertura dei mercati, ma il debutto di Anthropic sul Nasdaq ha confermato le aspettative più ottimistiche. La società specializzata in intelligenza artificiale, guidata da Dario Amodei, ha visto il proprio titolo, negoziato con il simbolo ANT, partire con un impulso vigoroso, posizionandosi immediatamente sopra la soglia psicologica dei 100 dollari per azione. Si tratta di un guadagno superiore al 20% rispetto al prezzo di collocamento fissato a 83 dollari, un segnale chiaro di come l’appetito per i modelli linguistici avanzati resti insaziabile tra gli investitori istituzionali e retail.

Un primato storico nella raccolta fondi

L’operazione di quotazione ha riscritto i libri di storia finanziaria. Sommando l’offerta pubblica iniziale e il collocamento privato, Anthropic e i suoi sette cofondatori hanno raccolto la cifra monstre di 107,3 miliardi di dollari. Questo dato supera nettamente il precedente record detenuto da SpaceX, che aveva incassato circa 86,2 miliardi durante la sua IPO. Le banche d’affari coinvolte nell’operazione hanno portato a casa commissioni per 550 milioni di dollari, confermando la complessità e la portata epocale dell’evento.

Gli indicatori provenienti dal grey market avevano già anticipato l’entusiasmo. Piattaforme come Hyperliquid e broker tradizionali quali IG International e Lang & Schwarz avevano registrato prezzi delle azioni derivate tra i 101 e i 105 dollari, implicando premi variabili dal 22% al 26%. Anche i mercati predittivi, come Polymarket, stimavano probabilità significative che la capitalizzazione potesse raggiungere i 1.750 miliardi entro fine anno, riflettendo una fiducia quasi totale nella traiettoria di crescita aziendale.

I numeri chiave e la strategia di sicurezza

Al centro dell’attenzione degli analisti vi sono i fondamentali economici dell’azienda. Al 31 ottobre, il fatturato annualizzato proiettato si attestava a 81 miliardi di dollari, con un incremento di 10 miliardi rispetto alla chiusura di settembre. La base clienti è cresciuta esponenzialmente: a fine settembre, Anthropic contava oltre 11.900 aziende che generano ciascuno almeno 100mila dollari di ricavi annui, contro le circa 1.500 dell’anno precedente. Strumenti come Claude Code stanno diventando standard de facto nello sviluppo software, utilizzati persino da ingegneri della Nasa.

Durante la cerimonia di apertura delle contrattazioni, Dario Amodei e sua sorella Daniela hanno suonato la campanella, ribadendo l’impegno dell’azienda verso la sicurezza dell’IA. «Non cederemo né alle pressioni commerciali né a quelle politiche», ha dichiarato l’amministratore delegato, sottolineando come la quotazione serva a dimostrare che è possibile costruire un business di enorme successo mantenendo etiche rigorose. Questa posizione vuole fungere da modello per l’intero settore, inclusi competitor diretti come OpenAI.

Impatto sul mercato e prospettive future

Il debutto avviene in un contesto macroeconomico delicato. Il settore tech ha mostrato segni di nervosismo recente, con Nvidia che ha perso il 26% del suo valore mensile dopo l’uscita di scena di Jensen Huang e timori di rallentamento nella spesa infrastrutturale. In questo scenario, l’IPO di Anthropic funge da termometro cruciale per misurare se la domanda di intelligenza artificiale sia ancora solida o se stia subendo correzioni. Il fatto che il titolo abbia regato bene alla prova del fuoco suggerisce che gli investitori stanno spostando l’attenzione dai chip hardware alle aziende che sviluppano modelli e agenti software.

Le proiezioni a lungo termine sono ambiziose. Gli analisti di Goldman Sachs stimano ricavi vicini ai 685 miliardi di dollari entro la fine del decennio, mentre Bloomberg Intelligence prevede circa 200 miliardi entro il 2028. Tuttavia, permangono sfide significative: nei nove mesi conclusi al 30 settembre, la società ha registrato una perdita netta di 104 miliardi di dollari, principalmente legata a variazioni del valore equo delle obbligazioni convertibili. Inoltre, gli impegni di spesa per potenza di calcolo e infrastrutture con partner come Google, Amazon e Microsoft ammontano a circa 900 miliardi di dollari fino al 2045, una scommessa finanziaria che richiede liquidità costante e accesso ai mercati di capitale aperto.