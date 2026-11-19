Tassi in crescita, salari fermi e capitali stranieri che guidano il real estate: il punto di Nomisma dal forum Investire in Milano.

Al forum Investire in Milano, giunto alla sesta edizione e organizzato a Milano, Chiara Pelizzoni, Senior Project Manager di Nomisma, ha delineato uno scenario macroeconomico per l’Italia definito cauto ma nel complesso positivo. Secondo la sua analisi, i tassi di inflazione stanno salendo e il mercato immobiliare risentirà del rialzo dei tassi di interesse, sia sul fronte degli investitori sia su quello delle famiglie, come già accaduto tra il 2023 e il 2024.

Pelizzoni ha sottolineato che i salari reali non tengono il passo con l’aumento dei prezzi. Le tensioni, a suo giudizio, non sono più soltanto congiunturali ma hanno ormai carattere strutturale. Un dato positivo riguarda invece il confronto europeo: l’Italia cresce più della Germania già dal 2021, cioè dal rimbalzo successivo alla pandemia.

Investimenti immobiliari: capitali stranieri e leadership milanese

Nel settore immobiliare, la complessità dei territori sta diventando, secondo Pelizzoni, un tema di emergenza sociale, che va oltre rendimenti e prezzi. Tra i principali comparti economici italiani, le costruzioni hanno fatto bene, soprattutto nell’ultimo anno. Gli asset di base del real estate restano solidi: il 65% degli investimenti immobiliari è realizzato da investitori stranieri.

Milano concentra il 35% degli investimenti in Italia e consolida una posizione di leadership ormai evidente. Cresce però la selettività verso gli immobili di qualità.

Residenziale e student housing

Nel capoluogo lombardo il residenziale, che comprende anche lo student housing, nell’ultimo anno ha catalizzato circa il 48% degli interventi e il 30% dei volumi di investimento.