Manovra 2026: le proposte di Giorgetti per giovani e ceto medio

Giorgetti propone una flat tax al 5% per gli aumenti di stipendio dei giovani e sottolinea l'importanza di controllare il debito pubblico

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha presentato durante la festa nazionale dell’Udc le sue proposte per la prossima legge di bilancio, con un focus particolare su giovani e ceto medio. In un contesto economico globale complesso, segnato dall’aumento dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea, Giorgetti ha sottolineato l’importanza di mantenere sotto controllo il debito pubblico e di promuovere misure fiscali mirate.

Flat tax al 5% per i giovani

Tra le proposte più innovative, Giorgetti ha menzionato l’introduzione di una flat tax al 5% per gli aumenti di stipendio riconosciuti ai giovani sotto una certa età. Questa misura, ispirata al successo della flat tax sugli aumenti contrattuali dell’anno scorso, mira a incentivare le aziende a investire nei giovani lavoratori. “Gli aumenti stipendiali per i giovani potrebbero avere un trattamento fiscale agevolato”, ha affermato il ministro, sottolineando la necessità di una collaborazione tra datori di lavoro e amministrazione finanziaria.

Sostegno al ceto medio

Il ceto medio è stato al centro delle dichiarazioni di Giorgetti, che ha ricordato come questa fascia della popolazione sia cruciale non solo dal punto di vista economico, ma anche politico. “Quando aumentano i gap, si generano tensioni sociali e politiche”, ha avvertito il ministro. Per questo, la prossima legge di bilancio punterà su interventi selettivi e intelligenti per ridurre la pressione fiscale su questa categoria. “Dobbiamo fare un inventario delle misure adottate per evitare duplicazioni e garantire equità”, ha aggiunto Giorgetti.

Riduzione del debito pubblico

In un contesto di aumento dei tassi di interesse Giorgetti ha ribadito l’importanza di mantenere il debito pubblico sotto controllo. “In questi momenti, con l’aumento dei tassi, si capisce quanto sia importante avere la fiducia dei mercati e dei risparmiatori per collocare il debito”, ha dichiarato. Il ministro ha anche ricordato i risultati raggiunti dal governo negli ultimi quattro anni, senza ricorrere a misure di austerità, come la riduzione del cuneo fiscale e contributivo e gli incentivi alle imprese.

Le sfide globali

Nonostante i progressi, Giorgetti ha riconosciuto le sfide poste dal contesto globale, con conflitti e conseguenze sui prezzi dell’energia che influenzano l’inflazione. “Questi problemi non possono essere affrontati solo con strumenti di politica economica”, ha affermato. Il ministro ha anche menzionato la necessità di mettere un tetto ai collezionisti di bonus per ampliare la platea dei beneficiari e sostenere il ceto medio.

Con la prossima legge di bilancio, Giorgetti punta a promuovere lo sviluppo e a sostenere le classi sociali che finora non hanno avuto l’attenzione che meritavano. Le sue proposte, se approvate, potrebbero rappresentare un importante passo avanti per il futuro economico del Paese.