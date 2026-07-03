Master in Economia e Management per l’Arte e la Cultura: opportunità e competenze

Unisciti al Master in Economia e Management per l'Arte e la Cultura e impara a gestire musei, istituzioni culturali ed eventi con un approccio pratico e innovativo.

Il mondo dell’arte e della cultura è in continua evoluzione e richiede professionisti in grado di coniugare competenze gestionali e sensibilità artistica. Il Master in Economia e Management per l’Arte e la Cultura è il percorso ideale per chi desidera costruire una carriera di successo in questo settore affascinante e dinamico.

Questo programma formativo è progettato per fornire solide basi economiche e una visione creativa, combinando teoria e pratica attraverso un approccio learning by doing. Gli studenti avranno l’opportunità di lavorare su case studyproject work e laboratori basati su contesti reali, guidati da una faculty composta da professionisti attivi nel settore.

Un percorso formativo completo e pratico

Il Master offre una vasta gamma di moduli tematici che coprono tutti gli aspetti fondamentali del settore culturale. Tra questi, spiccano i moduli su marketing culturalefundraisinggestione museale e diritto dell’arte. Gli studenti potranno anche partecipare a visite presso musei, gallerie e fiere del settore, arricchendo così la loro esperienza formativa.

Un elemento distintivo del programma è il Business English con certificazione Learnlight, che permette agli studenti di acquisire competenze linguistiche avanzate nel contesto aziendale. Inoltre, il Master include sessioni di Personal Branding e Career Coaching che aiutano gli studenti a definire e raggiungere i loro obiettivi di carriera.

Stage garantito e opportunità di networking

Al termine del percorso, gli studenti avranno l’opportunità di svolgere uno stage garantito in azienda, un’occasione concreta per applicare le competenze acquisite in un contesto professionale. Il Master offre anche numerose opportunità di networking, tra cui Company VisitMeet & Grow e Graduation Day eventi esclusivi che permettono di entrare in contatto con i leader del settore e ampliare la propria rete professionale.

Competenze chiave per una carriera di successo

Il Master in Economia e Management per l’Arte e la Cultura fornisce le competenze necessarie per progettare e gestire iniziative culturali sostenibili, sviluppare strategie di marketing culturale, organizzare eventi culturali e applicare strumenti digitali alla gestione del patrimonio artistico. Gli studenti impareranno anche a costruire piani di fundraising, gestire gli aspetti giuridici legati alla compravendita di opere d’arte e valutare la sostenibilità economica di imprese e istituzioni culturali.

Grazie a un approccio pratico e orientato al risultato, il Master prepara gli studenti a affrontare le sfide del mercato del lavoro con competenza e sicurezza. Le statistiche della scuola parlano chiaro: il 90% degli studenti trova o cambia lavoro entro 4 mesi dal Master, con oltre 450 stage attivati ogni anno e 350 aziende che scelgono i loro studenti.

Perché scegliere Sole 24 Ore Business School

Sole 24 Ore Business School è un punto di riferimento nel campo della formazione manageriale da oltre 30 anni. I suoi programmi combinano un approccio pratico, una faculty composta da professionisti attivi nel mercato e un network di aziende partner che contribuiscono allo sviluppo dei contenuti. L’obiettivo è trasformare la formazione in competenze concrete e spendibili nel lavoro.

Il Master in Economia e Management per l’Arte e la Cultura è coordinato scientificamente da ArtEconomy24, una testata del Gruppo Il Sole 24 Ore, che garantisce un collegamento diretto con le dinamiche del settore e le ultime novità del mercato.

Se desideri cambiare carriera o approfondire le tue competenze nel settore culturale, questo Master è la scelta giusta per te. Unisciti a noi e inizia il tuo percorso verso una carriera di successo nel mondo dell’arte e della cultura.