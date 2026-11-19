Raccolta quasi doppia rispetto al trimestre precedente, ma il patrimonio gestito scende a 2.701 miliardi per effetto dei mercati.

Nel terzo trimestre del 2026 il risparmio gestito italiano ha chiuso con una raccolta netta di 21,9 miliardi di euro, quasi il doppio degli 11,3 miliardi del trimestre aprile-giugno. Il saldo da inizio anno sale così a 33,6 miliardi. I dati arrivano dalla mappa trimestrale di Assogestioni, diffusa il 17 novembre.

Il patrimonio gestito, però, a fine settembre si è fermato a 2.701 miliardi, contro i 2.723 di giugno. Il motivo è l’andamento dei listini: l’effetto mercato, negativo per lo 0,9%, ha sottratto 12,4 miliardi alle masse, nonostante i flussi positivi.

Fondi aperti ed Etf spingono la raccolta

Alessandro Rota, direttore dell’Ufficio Studi dell’associazione, ha spiegato che i fondi aperti hanno raccolto netti 16,5 miliardi. Negli ultimi dodici mesi i flussi superano i 35 miliardi, più del doppio del 2025. Dei 21,9 miliardi del trimestre, 16,9 sono andati alle gestioni collettive e 5 alle gestioni di portafoglio.

Tutte le principali tipologie di fondi aperti sono in territorio positivo. I fondi cross-border hanno attratto 9 miliardi e i round-trip 6,3 miliardi, mentre i fondi di diritto italiano si sono fermati a 1,2 miliardi. Rota collega la forza dei prodotti esteri al crescente interesse per gli Etf, segmento in cui gli operatori esteri hanno un ruolo di primo piano. Nel trimestre gli Etf quotati in Borsa hanno raccolto 6,2 miliardi.

Azionari in testa, monetari stabili

Per asset class, i fondi azionari hanno raccolto 4,7 miliardi, in crescita rispetto ai 3,4 del trimestre precedente. Il dato, precisa Rota, andrebbe integrato con parte dei flussi dei fondi non classificati per categoria. Seguono i flessibili con 2,8 miliardi, gli obbligazionari con 1,6 e i bilanciati con 1,4. I monetari raccolgono 3,5 miliardi, in linea con il primo semestre.

Fuori dai fondi aperti, le gestioni patrimoniali individuali hanno raccolto 2,1 miliardi, i fondi chiusi 0,4 miliardi e i mandati istituzionali 3 miliardi.