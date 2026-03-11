Notizie e opportunità per studenti di UniCT: avvisi e eventi principali

Questa sintesi raccoglie i principali avvisi e le iniziative attive nei corsi di laurea dell’Università di Catania, con focus su Economia, Fisica e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.

L’obiettivo è offrire agli studenti una lettura rapida e pratica delle notizie utili: scadenze, risultati d’esame, seminari e informazioni organizzative che richiedono attenzione.

Troverai riferimenti concreti agli eventi pubblicati: dal Progetto OUI destinato agli studenti delle scuole superiori alle comunicazioni interne dei Corsi di Studio (inclusi incontri formativi e turni di laboratorio). Per chiarezza, sono evidenziate le date citate nelle comunicazioni ufficiali e i contatti per le procedure amministrative quando presenti.

Eventi e iniziative aperte: orientamento, incontri aziendali e progetti

Tra le iniziative segnalate emerge il Progetto OUI, pubblicato l’11/03/2026, che ha coinvolto oltre ottomila studenti degli istituti superiori in un percorso laboratoriale multidisciplinare trasformando UniCT in uno spazio di orientamento e scoperta. Parallelamente, il Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche ha promosso la seconda edizione di «CTF UniCT: gli Studenti e le Aziende si incontrano» per l’anno 2026, un ciclo di cinque seminari pensato per avvicinare gli studenti al mondo professionale e per sospendere le lezioni dei corsi interessati per favorire la partecipazione.

Incontri e attestati

Per gli studenti che partecipano ai seminari e agli incontri sono previsti attestati di partecipazione, utili anche a fini curriculari. In particolare, il CdS in CTF ha pianificato un incontro informativo per gli studenti del quarto anno sul percorso di tesi sperimentale in data 17 marzo 2026 alle ore 12:00 presso l’aula G (nuovo blocco aule, Ed. 2 – cittadella universitaria), con lo scopo di chiarire sia gli aspetti scientifici sia gli adempimenti burocratici necessari prima dell’inizio della tesi.

Esiti d’esame e procedure di valutazione

Il Dipartimento di Fisica e Astronomia ha pubblicato, in data 21/02/2026, gli esiti relativi alla prova scritta e alla prova in itinere del corso di Fisica Generale II sostenute il 18/02/2026. I tabulati elencano gli esiti individuali con i codici matricola degli studenti e l’indicazione dell’ammissione o meno alle prove successive. Tra i casi segnalati, alcuni numeri di matricola risultano ammessi con voti riportati (ad esempio codici con punteggi 18, 22, 24, 27), mentre altri sono indicati come non ammessi.

Come interpretare gli elenchi

Gli elenchi pubblicati devono essere letti come documenti ufficiali che certificano l’esito delle prove. In caso di dubbi o richieste di chiarimento, gli studenti sono invitati a contattare i docenti responsabili tramite i canali ufficiali del dipartimento. Il documento pubblicato riporta chiaramente la distinzione tra prova completa e prova in itinere, utile per comprendere il percorso valutativo seguito.

Servizi didattici e organizzazione pratica per gli studenti

Il corso di Chimica e Tecnologia Farmaceutiche ha raccolto diversi avvisi pratici aggiornati: dal bando di mobilità Erasmus pubblicato il 17/12/2026 alle comunicazioni sui crediti. Ad esempio, gli studenti del quinto anno che devono acquisire il credito di Comunicazione e Progettazione Scientifica sono invitati a inviare una mail a [email protected] entro il 13 febbraio 2026, indicando nome, cognome e numero di matricola.

Turni di laboratorio e tutorato

Le esercitazioni pratiche per il corso di Laboratorio Analisi Farmaceutica e Nutraceutico-Alimentare 2 sono iniziate il 4 marzo 2026 presso il Laboratorio Chimico della Torre Biologica; per accedere è richiesto il camice universitario, un documento di riconoscimento e l’attestato di frequenza dei corsi sicurezza APS (con possibilità di autocertificazione). Inoltre, per il corso di Chimica Organica 1 è stato attivato un tutorato con le prime 15 ore calendarizzate: 20 marzo, 27 marzo, 10 aprile, 17 aprile e 24 aprile 2026, tutte svolte in Aula F, Cittadella.

Ricevimenti e organizzazione interna

I docenti comunicano anche i tradizionali ricevimenti: ad esempio, il Prof. Emanuele AMATA ha tenuto un ricevimento il 3 marzo con orario 11:30–13:00 per questioni relative a tirocinio e insegnamenti. Il Prof. Angelo SPADARO e il Prof. Antonio RESCIFINA sono tra i riferimenti per le attività di laboratorio e tutorato, rispettivamente, e le informazioni logistiche pubblicate sono da considerarsi vincolanti per la partecipazione alle attività pratiche.

In conclusione, è consigliabile consultare con regolarità le pagine ufficiali del proprio corso di laurea e del dipartimento per restare aggiornati sulle pubblicazioni di avvisi e sulle eventuali modifiche. La puntualità nella lettura degli avvisi consente di non perdere scadenze importanti legate a esami, seminari, mobilità e pratiche amministrative.