Orari e Aggiornamenti per il Secondo Semestre dell’Anno Accademico 2026-2027

Con l’avvio del secondo semestre dell’anno accademico 2026-2027, sono state pubblicate importanti informazioni relative agli orari delle lezioni e agli esami.

La Facoltà di Economia Giorgio Fuà ha annunciato diverse modifiche e avvisi che riguardano studenti e docenti. È fondamentale che tutti gli interessati consultino regolarmente gli aggiornamenti per rimanere informati e preparati.

Varie comunicazioni e aggiornamenti

Tra gli avvisi più significativi figura la pubblicazione dell’orario definitivo per il secondo semestre, reso disponibile il 14 gennaio 2026. Gli studenti devono prestare particolare attenzione alle scadenze indicate, soprattutto quelle relative ai tutorati e ai corsi integrativi, che continuano a rappresentare una risorsa preziosa per il supporto accademico.

Informazioni sui tutorati

Il tutorato per le materie come matematica generale e economia aziendale è attivo per l’anno accademico 2026-2027. È essenziale che gli studenti siano a conoscenza delle scadenze per iscriversi a questi servizi di supporto, disponibili fino al 31 ottobre 2026.

Modifiche alle date degli esami

Un altro elemento cruciale riguarda le variazioni nelle date degli esami. Diverse materie, come misurazione delle performance e business analytics, hanno subito cambiamenti significativi. La data dell’esame per misurazione delle performance e business analytics è stata spostata al 22 gennaio 2026, mentre altre come crisis management e economics of environment and natural resources sono state riprogrammate per il 5 e 7 febbraio 2026.

Importanza delle scadenze

Le scadenze per le iscrizioni ai vari corsi e per i concorsi pubblici rivestono un ruolo cruciale. L’Istat, ad esempio, ha aperto un bando per 100 posti di lavoro, con termine per la presentazione delle domande fissato al 22 gennaio 2026. Gli studenti sono invitati a non perdere queste opportunità, poiché rappresentano un’importante occasione per il loro futuro professionale.

Opportunità di mobilità internazionale

Un altro aspetto significativo è rappresentato dalle opportunità di mobilità internazionale. Il programma Erasmus+ ha aperto le candidature per il progetto “Health and Social Matters Busiskills Wellbeing@work”, con scadenza al 23 gennaio 2026. Queste esperienze all’estero sono fondamentali per arricchire il proprio percorso di studi e ampliare le competenze.

Progetti strategici e inclusione

L’Università promuove iniziative come il progetto ICARE, finalizzato a garantire un ambiente inclusivo e orientato al benessere degli studenti. Queste misure rappresentano un elemento fondamentale del piano strategico dell’Ateneo, il quale si impegna a sostenere la crescita e la qualità della vita accademica.

È essenziale che studenti e docenti della Facoltà di Economia Giorgio Fuà rimangano aggiornati sulle comunicazioni e sulle variazioni, per sfruttare al meglio le risorse e le opportunità disponibili nel semestre in corso. La consultazione regolare degli avvisi ufficiali, insieme alla partecipazione attiva, costituiscono fattori chiave per il successo accademico.