Concorso 2026: Selezione di 69 Allievi Ufficiali per la Guardia di Finanza

È ufficiale: ilbando di concorsoper l’ammissione di 69 allievi ufficiali all’Accademia della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2026/2027 è stato pubblicato.

Questo concorso è aperto sia ai candidati civili che a chi già appartiene al Corpo, ed è suddiviso tra il comparto ordinario e quello aeronavale.

Distribuzione dei posti disponibili

Il numero totale di posti messi a disposizione è di 69, con una ripartizione specifica:60 postisono riservati al comparto ordinario e9 postial comparto aeronavale. Tra i posti per il comparto ordinario, uno è destinato a candidati in possesso di un attestato di bilinguismo e un altro è riservato ai familiari di personale delle Forze Armate deceduto in servizio.

Dettagli del comparto aeronavale

Per il comparto aeronavale, i posti sono suddivisi come segue:5 postiper la specializzazione dipilota di elicotteroe4 postipercomandante di stazione e unità navale. I candidati devono scegliere un solo comparto per presentare la propria domanda.

Requisiti per la partecipazione

Per poter accedere al concorso, i candidati devono soddisfare determinati requisiti. Per i candidati civili, è necessario avere un’età compresa tra i17 e i 22 annie possedere un diploma di scuola superiore. Per chi è già in servizio, l’età massima consentita è di28 anni.

Documentazione necessaria

Le domande di partecipazione devono essere presentate online attraverso il portale ufficiale della Guardia di Finanza entro il16 febbraio 2026. È importante che i candidati minorenni includano anche l’assenso dei genitori nella documentazione.

Fasi del concorso

Il concorso si articola in diverse fasi, a partire dallaprova di preselezione, che si svolgerà il1° marzo 2026. Questa prova consiste in un questionario di 100 domande a risposta multipla, che verificherà le abilità logico-matematiche, linguistiche, ed altre aree di conoscenza.

Prove scritte e fisiche

Coloro che supereranno la preselezione dovranno sostenere unaprova scritta di cultura generaleil20 marzo 2026, seguita da prove di efficienza fisica e accertamenti psico-fisici. Queste ultime includeranno visite mediche e test di idoneità attitudinale, fondamentali per valutare le capacità dei candidati.

Preparazione e risorse utili

Per prepararsi adeguatamente a tutte le fasi del concorso, è consigliabile consultare manuali specifici e risorse online, come il portale ufficiale della Guardia di Finanza. Gli aspiranti ufficiali dovrebbero dedicare tempo allo studio delle materie previste, affinché possano affrontare le prove con la giusta preparazione.

È fondamentale tenere presente che il concorso è molto selettivo: nell’ultima edizione, solo un numero limitato di candidati ha superato le prove di accesso.