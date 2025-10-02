Ottimizza i tuoi acquisti: Scopri il cashback esclusivo di ING!

La nuova iniziativa di ING offre l’opportunità di guadagnare mentre si fa shopping.

Aprendo un Conto Corrente Arancio entro l’11 ottobre e utilizzando il codice promozionale ING2025, si potrà infatti usufruire di un cashback del 10% sui propri acquisti per tre mesi, fino a un massimo di 70 euro al mese.

In aggiunta, si potrà anche guadagnare invitando amici ad aprire un conto. Ogni nuovo cliente portato potrebbe generare un guadagno fino a 500 euro.

Dettagli dell’offerta di cashback

Per partecipare a questa promozione, è necessario attivare il Conto Corrente Arancio e richiedere anche la carta di debito del circuito Mastercard. Tutti i servizi devono essere attivati entro il 15 novembre per iniziare a raccogliere il cashback.

Requisiti per ottenere il cashback

Il cashback massimo accumulabile è di 210 euro in tre mesi, poiché il limite mensile è fissato a 70 euro. È fondamentale mantenere un saldo minimo di 100 euro sul conto, per almeno un giorno durante il periodo stabilito dal 24 novembre 2025 al 31 gennaio 2026.

Guadagnare extra con gli amici

Invitare amici non è solo un modo per condividere un’opportunità, ma può anche trasformarsi in un vantaggio economico. Ogni volta che un amico apre un nuovo conto corrente online attraverso il codice amico, si avrà diritto a un cashback di 50 euro. Pertanto, portando fino a dieci amici, si potrebbe guadagnare un totale di 500 euro extra.

Condizioni dell’invito

Per ricevere il cashback legato agli amici, è necessario che ciascun amico spenda almeno 100 euro entro il 31 dicembre 2025. Questa condizione è imprescindibile per ottenere il rimborso.

Aprire un conto permette di iniziare a guadagnare cashback sui propri acquisti quotidiani.