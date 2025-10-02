Luca Barbareschi lancia Imago Gest: la rivoluzione delle pubbliche relazioni in Italia

Luca Barbareschi, noto attore e regista italiano, ha deciso di ampliare i suoi orizzonti professionali lanciandosi in un settore in continua evoluzione: quello delle pubbliche relazioni e della produzione cinematografica.

Recentemente, a Roma, ha ufficialmente costituito la sua nuova azienda, Imago Gest Srl, presso lo studio del notaio Gian Luca Ferrante, assumendo il ruolo di amministratore unico.

Questo passo rappresenta una significativa evoluzione nella carriera di Barbareschi, che ha già dimostrato le sue capacità artistiche sia sul palcoscenico che davanti alle telecamere. Con la creazione di Imago Gest, l’attore si propone di mettere a frutto la sua esperienza e le sue competenze in un contesto imprenditoriale innovativo.

Obiettivi e servizi di Imago Gest

La nuova società di Barbareschi si propone di fornire una vasta gamma di servizi nel campo della comunicazione aziendale e delle pubbliche relazioni. Uno degli obiettivi principali è quello di organizzare eventi, che possono spaziare da convention a mostre, fino a fiere nazionali e internazionali. La capacità di gestire eventi complessi è fondamentale in un mercato sempre più globale e interconnesso.

Servizi offerti

Imago Gest si occuperà anche della pubblicità attraverso tutti i canali disponibili, sfruttando le opportunità offerte dai media contemporanei. La produzione, l’acquisto e lo sviluppo di format per programmi radio e televisivi saranno parte integrante della strategia dell’azienda, con un focus particolare sulla ricerca di nuovi talenti nel mondo dello spettacolo.

Un altro aspetto cruciale è lo sfruttamento dei diritti d’immagine, un tema sempre più rilevante nel panorama attuale. Barbareschi intende offrire servizi di casting e sponsoring, contribuendo a creare un ponte tra i professionisti del settore e le nuove leve emergenti.

Il futuro di Barbareschi nel settore cinematografico

Oltre agli eventi e alla comunicazione, Barbareschi ha in mente ambiziosi progetti legati alla produzione cinematografica. La sua esperienza nel mondo del cinema, unita alla sua visione innovativa, promuoverà la creazione e distribuzione di film di alta qualità. Con la fondazione di Imago Gest, egli si propone di diventare un attore chiave nel panorama della produzione cinematografica italiana.

Un nuovo inizio

La scelta di Barbareschi di entrare nel settore delle pubbliche relazioni e della produzione è un segnale di come le figure artistiche possano diversificare le loro carriere e contribuire attivamente a settori adiacenti. La sua passione per il mondo dello spettacolo è testimoniata dalla volontà di scoprire e valorizzare nuovi talenti, assicurando che il futuro della cultura e dell’intrattenimento possa prosperare grazie a idee fresche e innovative.

La creazione di Imago Gest Srl segna un nuovo capitolo nella carriera di Luca Barbareschi. Con un ampio ventaglio di servizi e un forte impegno verso la qualità e l’innovazione, l’attore e regista italiano è pronto a lasciare un segno indelebile nel panorama delle pubbliche relazioni e della produzione cinematografica.