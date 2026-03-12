Percorso in economia politica all’università: corsi, crediti e obiettivi

La specializzazione in economia politica è pensata per chi vuole affinare la capacità di analizzare sia mercati competitivi sia mercati non-competitivi, valutando come diverse forme di organizzazione economica possano influire su benessere e livelli di vita.

Il percorso unisce elementi teorici e applicati, con una scelta di insegnamenti mirati a sviluppare strumenti analitici, competenze quantitative e conoscenze normative utili a interpretare dinamiche complesse.

Questo testo riassume la struttura del curriculum, i principali insegnamenti offerti nei semestri centrali e le competenze che lo studente acquisisce. Accanto all’elenco dei corsi trovi indicazioni pratiche su come bilanciare le scelte opzionali per ottenere un profilo coerente con interessi di ricerca o professionali nel campo della politica economica e dell’analisi delle istituzioni.

Obiettivi formativi e approccio didattico

La finalità della specializzazione è formare professionisti in grado di leggere e intervenire sulle questioni economiche complesse, con particolare attenzione alla distribuzione del reddito e al design delle istituzioni. Attraverso insegnamenti che spaziano dalla microeconomia intermedia alle applicazioni empiriche, lo studente impara a combinare modelli teorici con evidenza empirica; l’uso di metodi quantitativi è centrale per interpretare fenomeni come il funzionamento dei mercati, le decisioni delle famiglie e le dinamiche del lavoro. L’approccio privilegia sia la ricezione critica della teoria sia la capacità di applicare strumenti a problemi concreti.

Struttura del piano di studi e crediti

Il piano è suddiviso in semestri con insegnamenti obbligatori e opzionali che complessivamente concorrono al totale dei ECTS richiesti per la laurea. Il cuore della formazione comprende moduli di microeconomia avanzata, economia del lavoro e corsi applicati che consentono di approfondire settori specifici come l’economia regionale o la finanza domestica. Importante è la presenza di attività seminariali che favoriscono il confronto su temi di ricerca contemporanei.

Quarto semestre (primaverile)

Nel quarto semestre gli studenti seguono corsi focalizzati su tecniche e strumenti analitici: Applied Microeconomics (6 ECTS) fornisce strumenti empirici per analizzare il comportamento economico, mentre Intermediate Microeconomics (3 ECTS) consolida le basi teoriche. Il corso di Labor Economics (3 ECTS) esplora mercato del lavoro e politiche occupazionali. Inoltre è prevista una scelta tra tre insegnamenti per un totale minimo di 12 ECTS complessivi tra opzioni: Diritto commerciale (6 ECTS), Informatica: algoritmi e programmazione (6 ECTS) o International Accounting (6 ECTS). Questa flessibilità permette di orientare il percorso verso aspetti normativi, tecnici o contabili.

Quinto semestre (autunnale)

Il quinto semestre offre insegnamenti tematici che connettono economia, politica e contesto territoriale: Economia, Politics and the Media (6 ECTS) analizza l’interazione tra informazione e processo decisionale pubblico, Household Economics and Finance (6 ECTS) si concentra su scelte finanziarie delle famiglie e benessere, Regional and Urban Economics (6 ECTS) studia le dinamiche spaziali e di sviluppo urbano, e infine il Seminario di economia politica (6 ECTS) favorisce la discussione di lavori di ricerca e progetti. È importante notare che è necessario acquisire almeno 12 ECTS tra i tre corsi opzionali indicati nel semestre precedente.

Competenze sviluppate e sbocchi professionali

Gli studenti escono dal corso con un set di competenze incentrate su analisi economica, interpretazione dei dati e comprensione delle regole istituzionali. Saper combinare teoria microeconomica e strumenti applicati rende possibile lavorare in think tank, amministrazioni pubbliche, organizzazioni internazionali o nel settore privato in ruoli di policy analysis, ricerca economica e consulenza. La capacità di leggere l’impatto distributivo delle politiche è una risorsa chiave per chi aspira a ruoli in cui si valutano interventi pubblici o strategie aziendali.

Consigli pratici per la scelta degli insegnamenti

Per costruire un profilo coerente, è utile bilanciare corsi teorici e applicati: chi mira alla ricerca dovrebbe privilegiare Intermediate Microeconomics e il Seminario di economia politica, mentre chi preferisce impieghi professionali può optare per Informatica: algoritmi e programmazione o International Accounting per acquisire competenze tecniche spendibili sul mercato del lavoro. Inoltre, integrare moduli su regional economics o household finance aiuta a specializzarsi in ambiti concreti di policy.

Bilanciare teoria e applicazione

Un buon equilibrio consente di passare dal modello astratto all’analisi dei dati: l’uso di software, metodi empirici e casi di studio è fondamentale. Investire tempo nel seminario e nei project work migliora la capacità di comunicare risultati complessi e di sviluppare proposte operative basate su evidenze.

Scegliere tra diritto, informatica o accounting

La scelta tra diritto commerciale, informatica e international accounting dovrebbe riflettere gli interessi personali: il primo rafforza l’orientamento giuridico-istituzionale, il secondo fornisce strumenti quantitativi e di programmazione, il terzo approfondisce competenze contabili internazionali. Ognuna di queste opzioni amplia la gamma di sbocchi professionali, rendendo lo studente più competitivo in contesti diversi.