Piano Industriale 2026 di Tim: Governance e Budget al Centro della Strategia

La prima riunione del Consiglio di Amministrazione di Tim per l’anno corrente ha segnato un momento cruciale per l’azienda.

Con il titolo di Tim che ha raggiunto i massimi dal 2018, le discussioni si sono concentrate sull’andamento dell’anno precedente, sul budget per il 2026 e sulle recenti modifiche nella governance aziendale, a seguito delle dimissioni di Umberto Paolucci.

Il Cda ha deciso di rafforzare i Comitati di Nomina, Remunerazioni e Parti Correlate, introducendo nuovi membri come Lorenzo Cavalaglio e Stefano Siragusa. Inoltre, alcune figure chiave del gruppo, tra cui Maria Enrica Danese e Alessandra Michelini, sono state riconosciute come manager di rilievo, segnando un passo importante verso un futuro di maggiore stabilità e crescita.

Strategie e piani per il futuro

Un’altra questione di rilevanza è l’assemblea straordinaria programmata per il 28 gennaio, che si svolgerà in modalità non presenziale. Questa assemblea avrà come obiettivo principale la conversione delle azioni di risparmio, un’operazione che Tim ha delegato a Sodali&Co per facilitare la raccolta di deleghe dai piccoli azionisti. L’operazione prevede un concambio di 1 azione ordinaria per ogni azione di risparmio, con l’aggiunta di un corrispettivo di 0,12 euro in contanti.

Implicazioni per gli azionisti

Questa modifica avrà un impatto significativo su Poste, il principale azionista, la cui quota scenderà da circa 27,32% a una fascia compresa tra il 19 e il 20%. Questo cambiamento potrebbe permettere a Poste di evitare l’obbligo di un’Offerta Pubblica di Acquisto (Opa). Tuttavia, alcuni piccoli azionisti di risparmio hanno espresso preoccupazione, chiedendo un aumento del conguaglio in caso di mancata adesione alla conversione.

I proxy advisor hanno già consigliato un voto favorevole per questa proposta, sottolineando i vantaggi potenziali per gli azionisti ordinari. Infatti, il passaggio a un numero maggiore di azioni ordinarie potrebbe portare a una crescita dell’utile per azione, che si prevede sarà distribuito nel prossimo esercizio.

Prospettive economiche e comunicazioni future

Tim si prepara a presentare i risultati preliminari per il quarto trimestre e per l’intero 2026 il 24 febbraio, mentre i risultati definitivi saranno resi noti l’11 marzo. Gli analisti di Intesa Sanpaolo hanno suggerito che un nuovo piano industriale dettagliato potrebbe essere presentato durante l’estate, rappresentando un’importante opportunità per l’azienda di delineare le sue strategie e obiettivi a lungo termine.

La prima riunione del Cda di Tim ha posto l’accento non solo sui risultati passati, ma ha anche tracciato una rotta chiara verso le sfide future dell’azienda. Con le modifiche alla governance e le nuove strategie finanziarie, Tim si prepara ad affrontare un anno di opportunità e crescita.