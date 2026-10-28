Pictet e Kryalos rappresentano due realtà chiave nel panorama globale e italiano degli investimenti alternativi.

Il mondo della gestione patrimoniale si caratterizza per una crescente diversificazione degli investimenti e una forte presenza di gruppi storici affiancati da specialisti locali. In questo contesto emergono due nomi di rilievo: il Gruppo Pictet, con radici che affondano nel 1805, e la Kryalos SGR, leader italiano nel settore immobiliare. Entrambe le realtà offrono soluzioni su misura a clientela privata e istituzionale, ma operano con approcci e dimensioni differenti, creando un’interessante sinergia di opportunità.

Gruppo Pictet: oltre due secoli di gestione patrimoniale indipendente

Fondata a Ginevra nel 1805, la banca svizzera Pictet è oggi uno dei più grandi gestori patrimoniali indipendenti in Europa. Al 30 giugno 2026 il patrimonio complessivo gestito e amministrato ammonta a 878 miliardi di euro, un volume che la colloca tra le prime realtà del settore. Il controllo rimane nelle mani di sette soci, mantenendo inalterati i principi di titolarità e successione stabiliti alla nascita. Con circa 5.600 dipendenti, il gruppo ha la sede centrale a Ginevra e una rete di uffici presenti in più di trenta città finanziarie, tra cui Amsterdam, Londra, Hong Kong, New York e Tokyo, garantendo una copertura globale senza pari.

Pictet Alternative Advisors: focus su private equity, hedge fund e real estate

All’interno del gruppo, la divisione Pictet Alternative Advisors (PAA) si dedica esclusivamente agli investimenti alternativi. Il team, composto da circa 200 specialisti, gestisce 58 miliardi di dollari di patrimonio, suddivisi in: 32 miliardi destinati al private equity, 21 miliardi in hedge fund, 5 miliardi nel settore immobiliare e 1 miliardo in private debt, dati aggiornati al 30 giugno 2026. Questa struttura permette di offrire soluzioni sofisticate a clienti sia privati che istituzionali, con un orientamento marcato verso la generazione di rendimenti non correlati ai mercati tradizionali.

Kryalos SGR: il protagonista italiano della gestione immobiliare

Nel panorama nazionale, Kryalos SGR si distingue per la gestione di €15 miliardi di immobili e per un organico di 127 professionisti. Riconosciuta dal Regolamento della Banca d’Italia come “significativa per dimensione”, la società fornisce una gamma completa di servizi, tra cui transaction management, gestione di fondi immobiliari e credit fund, sviluppo immobiliare e advisory. La presenza di Kryalos in partnership con gruppi sia italiani che internazionali le consente di operare su progetti di sviluppo, acquisizione e gestione di asset di grande valore, consolidando la sua posizione di player attivo e innovativo nel mercato immobiliare italiano.

Sinergie e differenze tra i due gruppi

Pur operando in mercati diversi, Gruppo Pictet e Kryalos SGR condividono alcuni punti di contatto: entrambi puntano sulla professionalità specialistica e su una rete globale di contatti per offrire servizi di alta qualità. Tuttavia, le loro dimensioni e il focus d’investimento differiscono notevolmente. Pictet, con il suo portafoglio quasi globale e la divisione PAA orientata al private equity e agli hedge fund, rappresenta un attore di scala mondiale, mentre Kryalos concentra le proprie energie sul real estate italiano, gestendo asset concreti e fornendo consulenza su misura per lo sviluppo locale. Questa distinzione permette agli investitori di scegliere tra esposizioni internazionali diversificate o opportunità più mirate nel mercato immobiliare domestico.

Prospettive future per gli investimenti alternativi

Guardando al futuro, la domanda di alternatives è destinata a crescere, spinta da una ricerca di rendimenti stabili in un contesto di volatilità dei mercati tradizionali. Il Gruppo Pictet, grazie alla sua presenza capillare e alla capacità di mobilitare capitali su scala globale, è ben posizionato per ampliare ulteriormente le proprie linee di prodotto. Allo stesso modo, Kryalos SGR potrà sfruttare la crescente attenzione verso gli investimenti immobiliari sostenibili, capitalizzando la sua esperienza nella gestione di asset complessi e nella collaborazione con partner internazionali. Entrambi i gruppi offrono cruciale valore aggiunto a chi desidera diversificare il proprio portafoglio con soluzioni alternative di alto profilo.