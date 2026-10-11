Scopri l'ampia offerta formativa e le novità del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali di Sassari.

Il Dipartimento di scienze economiche e Aziendali dell’Università di Sassari si pone come punto di riferimento per chi intende intraprendere una carriera nel mondo dell’economia, del management e del turismo sostenibile. Con un’ampia gamma di percorsi, il dipartimento risponde alle esigenze di studenti provenienti da tutta Italia e dall’estero, offrendo sia titoli tradizionali che opportunità di mobilità internazionale. La struttura dell’offerta formativa è organizzata in maniera chiara, suddividendo i corsi per livello di studio e settore di specializzazione, così da facilitare la scelta di chi è alla ricerca di una formazione accademica solida e al passo con le tendenze del mercato.

Le lauree triennali: tre indirizzi per avviare il proprio percorso

Tra i corsi di laurea triennale più richiesti troviamo Economia e Management (codice L-18), un percorso che combina le basi teoriche dell’economia con le competenze gestionali necessarie per operare in contesti aziendali dinamici. Un’alternativa orientata alla sostenibilità è Economia, Impresa e Sostenibilità (codici L-18/L-33), che approfondisce le dinamiche di impresa integrando principi di sviluppo responsabile. Per chi è interessato al settore turistico, è disponibile Economia e Management del Turismo (L-18) presso la sede di Olbia, un programma pensato per formare professionisti capaci di coniugare crescita economica e tutela ambientale nei contesti turistici.

Le lauree magistrali e i master: specializzazioni avanzate

Al livello magistrale il dipartimento propone il LM Economia (LM-56), una laurea che approfondisce gli strumenti di analisi macro-e microeconomica, e il LM Economia Aziendale (LM-77), focalizzato su strategie di gestione e finanza d’impresa. Per chi desidera un approccio più innovativo, è disponibile il LM Innovation Management for Sustainable Tourism – IMAST (LM-77), che unisce le competenze di management all’analisi delle tecnologie emergenti nel turismo sostenibile. Oltre alle magistrali, la struttura offre master di alta formazione, dottorati di ricerca e percorsi post-laurea, tutti finalizzati a garantire una formazione continua e orientata alla ricerca.

Bando Erasmus Traineeship 2026/27

Nel periodo accademico 2026/27 è attivo il bando Erasmus Traineeship (seconda finestra). Gli studenti interessati possono presentare domanda entro il 19 ottobre 2026 alle ore 13:00, usufruendo di una esperienza formativa all’estero che arricchisce il curriculum e favorisce l’acquisizione di competenze interculturali. Questo incentivo è particolarmente indicato per chi segue i corsi di economia, management e turismo poiché le aziende partner europee offrono stage pertinenti alle tematiche studiate.

Ricerca, tirocinio e opportunità professionali

Il dipartimento mantiene un forte legame con il mondo della ricerca: è in corso una ricerca per tirocinanti post-laurea rivolta a coloro che desiderano approfondire temi di finanza, intermediazione e sostenibilità. Inoltre, per il mese di ottobre 2026 sono previste le Commissioni di Laurea momenti fondamentali in cui gli studenti possono presentare le proprie tesi e ricevere il riconoscimento accademico. Un avviso importante, datato 5 ottobre 2026, riguarda i consulenti del lavoro è possibile svolgere sei mesi di tirocinio anticipato durante l’ultimo anno di università, una possibilità che facilita l’ingresso nel mercato del lavoro.

Programma PA 110 e Lode

Il dipartimento collabora con la PA 110 e Lode un protocollo d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, mirato a valorizzare i risultati accademici eccellenti e a favorire percorsi di carriera nella pubblica amministrazione. Gli studenti che ottengono il massimo dei voti possono accedere a borse di studio e a opportunità di inserimento in enti pubblici, rinforzando il legame tra università e settore istituzionale.