Quando il capitale protegge la natura e i modelli prevedono il rischio per i boschi

In un quadro globale segnato dalla perdita di aree forestali, emergono iniziative che mettono il capitale privato al servizio della conservazione.

Un caso emblematico è quello di Johan Eliasch, imprenditore svedese che ha acquistato oltre 160.000 ettari (più di 400.000 acri) di foresta amazzonica con l’obiettivo dichiarato di impedire il disboscamento e destinare l’area alla protezione ambientale. Questa scelta ha dato origine a progetti che combinano tutela del territorio, ricerca e sostegno alle comunità locali.

Sul versante opposto della cartina, la ricerca scientifica ha messo a punto strumenti per prevedere come i boschi risponderanno al mutamento climatico. Un gruppo internazionale, con contributi di Eurac Research e del ricercatore Marco Mina, ha utilizzato un meta-modello basato su machine learning per simulare gli effetti dei disturbi naturali su 185 milioni di ettari di foreste europee a una risoluzione di 100 metri quadrati, evidenziando aumenti significativi di incendi, attacchi di insetti e tempeste.

Come il capitale privato può diventare strumento di conservazione

L’acquisto e la gestione di grandi estensioni forestali per scopi protettivi rappresentano una strategia alternativa rispetto alla mera speculazione delle risorse naturali. L’intervento di Eliasch, collegato alla fondazione Rainforest Trust, non è un’operazione di sfruttamento ma una scelta volta a preservare la biodiversità e i servizi ecosistemici. Parallelamente, organizzazioni come Cool Earth promuovono modelli che mettono al centro le popolazioni indigene, riconoscendo che la protezione a lungo termine passa anche attraverso il sostegno economico e sociale delle comunità che vivono nelle foreste.

Il valore della gestione locale

Numerose evidenze mostrano che le aree gestite da comunità locali spesso registrano livelli di conservazione superiori rispetto a territori dominati da interessi industriali. Per questo motivo, molte iniziative di tutela combinano l’acquisto di terreni con programmi di supporto ai residenti locali: formazione, alternative economiche e riconoscimento dei diritti territoriali. In questa prospettiva, la proprietà privata diventa uno strumento per creare riserve inaccessibili al disboscamento e per rafforzare il ruolo storico delle popolazioni indigene nella protezione delle foreste.

I numeri che fotografano la minaccia ai boschi europei

Lo studio pubblicato su Science mette in luce aumenti drammatici dei disturbi forestali: secondo le proiezioni, incendi potrebbero crescere fino al +183%, i danni causati da insetti e fitopatie del +83% e le tempeste del +13% rispetto al passato. Sulla base dello scenario climatico più severo dell’IPCC, l’area soggetta a questi eventi potrebbe aumentare del +122%. Il documento identifica anche hotspot geografici dove singoli fenomeni saranno più probabili, dal Mediterraneo alle Alpi e fino al sud della Finlandia.

Conseguenze sul ciclo del carbonio e sulla protezione civile

Una conseguenza chiave prevista è il ricambio verso boschi più giovani: alberi morti vengono sostituiti da nuove piantagioni, alterando la capacità di immagazzinare CO2 e riducendo la protezione naturale contro rischi idrogeologici come frane e valanghe. Inoltre, la combinazione di eventi—ad esempio una tempesta seguita da un’infestazione di bostrico, come avvenuto dopo la tempesta Vaia—mostra come i disturbi possano alimentarsi a vicenda e aumentare il rischio per le comunità vicine.

Strumenti tecnologici e strategie di gestione per il futuro

La potenza predittiva del meta-modello nasce dall’integrazione di milioni di output: il lavoro ha elaborato oltre 1 milione di simulazioni su 13.600 foreste, per un totale di circa 135 milioni di anni simulati prodotti da 17 modelli calibrati localmente. Questo approccio permette di individuare dove concentrare misure di prevenzione, piani anti-incendio anche in aree temperate e investimenti in opere di compensazione laddove i servizi ecosistemici verranno meno.

Dal punto di vista gestionale, lo studio suggerisce di puntare su foreste più complesse: la promozione di foreste miste e strutturalmente diversificate può aumentare la resilienza agli attacchi di insetti e alle tempeste. Tuttavia, la trasformazione richiede decenni: gli esperti parlano di interventi che mirano a rendere i boschi più resistenti tra 50 e 100 anni. Nel frattempo, la combinazione di investimenti privati per la conservazione e politiche pubbliche basate sulla modellistica può offrire una via per mitigare gli impatti e proteggere sia la natura che le comunità.