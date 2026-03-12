Stablecoin: come funzionano e perché contano per i pagamenti

Negli ultimi anni le valute digitali ancorate hanno guadagnato spazio nelle transazioni globali: stablecoin che offrono un prezzo prevedibile sono sempre più utilizzate per trasferimenti rapidi e su larga scala.

Un dato significativo: nel 2026 il valore complessivo dei trasferimenti in stablecoin è arrivato a 27,6 mila miliardi di USD, un chiaro segnale dell’impatto crescente di questi strumenti sulle infrastrutture di pagamento.

Questo articolo spiega in modo pratico che cosa sono le stablecoin, come preservano un valore di riferimento, quali sistemi le supportano e perché molte aziende le adottano per pagamenti internazionali. Troverai anche i principali rischi da valutare e come soluzioni come Stripe Payments possono aiutare a integrarle in modo più semplice.

Che cosa sono le stablecoin e come si comportano

Per definizione, una stablecoin è una moneta digitale ancorata a un valore target, spesso una valuta fiat come il dollaro USA o l’euro. A differenza delle criptovalute volatili, queste monete mirano a rimanere vicine all’ancoraggio per facilitare l’uso quotidiano. Per esempio, possedere una stablecoin ancorata al dollaro equivale a detenere un equivalente digitale del dollaro che può essere trasferito in rete in modo rapido e continuo, senza dover fare affidamento esclusivo sui tradizionali sistemi bancari o sugli orari di apertura degli istituti finanziari.

Tipologie e meccanismi per mantenere il valore

Esistono tre modelli predominanti per stabilizzare le stablecoin: quelle garantite da riserve in valuta fiat, le stablecoin garantite da collaterali in criptovalute e le stablecoin algoritmiche. Le prime si basano su riserve in contanti o titoli equivalenti detenuti dall’emittente, che permettono il rimborso diretto ai possessori. Le seconde usano smart contract che bloccano asset crypto come garanzia, spesso con sovracollateralizzazione per assorbire la volatilità. Le terze giocano invece sull’offerta programmata: quando il prezzo supera l’ancoraggio il sistema aumenta i token in circolazione, mentre quando scende cerca di ridurli.

Vantaggi e limiti dei diversi modelli

Le stablecoin garantite da valuta fiat puntano sulla fiducia nella disponibilità delle riserve; la trasparenza dei report è quindi fondamentale. Le stablecoin collateralizzate in crypto offrono maggiore decentralizzazione ma richiedono margini di sicurezza per restare solventi in caso di ribassi del mercato. Le stablecoin algoritmiche possono operare senza riserve tangibili, tuttavia la storia ha mostrato la loro fragilità: il crollo della principale stablecoin algoritmica TerraUSD nel 2026 è l’esempio più noto di come la perdita di fiducia possa compromettere l’ancoraggio.

Infrastruttura, reti e strumenti a supporto

Le stablecoin circolano su una varietà di blockchain pubbliche che registrano le transazioni su registri distribuiti gestiti da nodi indipendenti. Le emissioni sono presenti su più reti (ad esempio Ethereum, Solana, Tron), permettendo alle imprese di scegliere in base a costi, velocità e compatibilità. I wallet fungono da conti per custodire i token; molte aziende preferiscono wallet aziendali o soluzioni di custodia per ridurre i rischi operativi associati alla gestione delle chiavi private.

Livelli di astrazione e integrazione bancaria

Per semplificare l’adozione, ci sono livelli di astrazione che collegano le stablecoin ai sistemi di pagamento tradizionali: fornitori di servizi di pagamento possono interagire con la blockchain e offrire la liquidazione in valuta fiat, evitando che l’esercente debba gestire direttamente criptovalute. Inoltre, alcune iniziative esplorano l’integrazione dei trasferimenti in stablecoin nei flussi bancari esistenti, offrendo così una via di regolamento rapida e potenzialmente interoperabile con reti tradizionali.

Vantaggi pratici, rischi e scenari d’uso per le imprese

Le imprese scelgono le stablecoin per tre motivi principali: velocità del regolamento, riduzione dei costi nei pagamenti transfrontalieri e maggiore accesso nei mercati con servizi bancari limitati. Le transazioni possono concludersi in pochi minuti, semplificando la gestione della tesoreria e riducendo le commissioni legate a banche corrispondenti. Inoltre, la registrazione su blockchain offre una fonte unica di verità per riconciliazioni e audit, migliorando l’efficienza operativa.

Tuttavia, esistono rischi concreti: la dipendenza dalle riserve e dalla solidità dell’emittente, la possibilità di instabilità dell’ancoraggio in momenti di panico, l’incertezza normativa che cambia da giurisdizione a giurisdizione, e le vulnerabilità tecniche legate ai wallet e agli smart contract. Infine, le esigenze di compliance—controlli sanzioni, KYC e AML—restano centrali quando le stablecoin attraversano confini senza gli stessi intermediari tradizionali.

Come Stripe può supportare le imprese

Strumenti come Stripe Payments permettono alle aziende di accettare pagamenti in stablecoin e ricevere liquidazioni in valuta fiat nel saldo Stripe, riducendo la complessità tecnica. Le piattaforme di pagamento forniscono interfacce pronte all’uso, opzioni per pagamenti in oltre 125 metodi e strumenti antifrode integrati, aiutando le organizzazioni a estendere la loro presenza globale senza dover costruire internamente tutti i collegamenti alla blockchain.

In sintesi, le stablecoin offrono opportunità tangibili per accelerare i pagamenti internazionali e ridurre costi, ma richiedono una valutazione attenta dei rischi, della trasparenza dell’emittente e delle esigenze di conformità. Per implementazioni su larga scala le imprese trovano vantaggio nell’affiancare fornitori affidabili e soluzioni di custodia professionali.

Avvertenza: i contenuti di questo articolo hanno finalità informativa e non costituiscono consulenza legale o fiscale. Per valutare la tua situazione specifica rivolgiti a un consulente legale o fiscale qualificato nella tua giurisdizione.