Regime Transitorio per Operatori di Criptovalute: Nuova Scadenza Posticipata al 2026

Recentemente, è stato introdotto un decreto legge che proroga il regime transitorio per gli operatori di criptovalute fino al 30 giugno 2026.

Questa decisione rappresenta un importante passo avanti per il settore, garantendo maggiore stabilità e tempo per l’adeguamento alle nuove normative.

Le nuove scadenze per l’autorizzazione

L’articolo 10 del decreto legge n. 95 del 30 giugno 2026 stabilisce che le aziende già iscritte nel Registro VASP fino al 27 dicembre 2026 possono presentare la loro richiesta di autorizzazione come CASP entro il 30 dicembre 2026. Questo termine, inizialmente fissato per il 30 giugno 2026, è stato esteso per dare più tempo agli operatori di conformarsi ai requisiti del Regolamento MiCAR.

Chi può beneficiare della proroga

Questa proroga non riguarda solo le aziende già registrate, ma si estende anche alle persone giuridiche facenti parte dello stesso gruppo di una società che ha già presentato istanza di autorizzazione. Questo ampliamento consente una maggiore inclusione di operatori nel mercato delle criptovalute, favorendo la competizione e l’innovazione.

Obblighi informativi e contributi

Oltre all’estensione del termine per l’autorizzazione, il decreto prevede anche un rinvio dell’obbligo di invio dei flussi informativi all’OAM fino ai dati del terzo trimestre del 2026. Per coprire i costi legati a questo obbligo, è stato mantenuto il contributo variabile fissato a 0,08 Euro per ciascun cliente comunicato. In caso di trasmissioni con un numero di clienti compreso tra 1 e 500, è prevista una franchigia di 40 euro.

Scadenze per i contributi

I contributi relativi ai dati del secondo e terzo trimestre 2026 dovranno essere versati rispettivamente entro il 18 agosto 2026 e il 17 novembre 2026. Questi pagamenti dovranno avvenire attraverso la piattaforma PagoPa, garantendo così una procedura più snella e digitale.

La proroga del regime transitorio offre un’opportunità significativa agli operatori di criptovalute di prepararsi adeguatamente alle nuove normative, promuovendo un ambiente di maggiore sicurezza e conformità nel settore delle valute virtuali.